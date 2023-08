MIX Fold 3 : Xiaomi tease l’arrivée de son prochain pliant pour le 14 août 2023 et promet une révolution en photo

La date de sortie du Xiaomi MIX Fold 3 est désormais officielle. C’est Lei Jung lui-même, le PDG de la firme chinoise, qui a annoncé la chose. Les utilisateurs ont rendez-vous le 14 août prochain pour découvrir le nouveau smartphone pliant du constructeur, qui s’annonce déjà renversant sur la partie photo.

La récente fuite avait donné le ton, il ne manquait plus qu’une confirmation officielle de Xiaomi. C’est désormais chose faite. Dans une série d’images publiées sur son compte X (Twitter), Lei Jung, PDG de la firme chinoise, a annoncé l’arrivée immanente du MIX Fold 3. L’événement aura donc lieu le 14 août prochain, du moins en Chine. On ne sait pas encore si le lancement sera mondial ou non.

« Fin, élégant et premium » : voilà comment Lei Jun présente son futur smartphone. Mais ce dernier ne s’est pas arrêté, puisqu’une vidéo de teasing a également été publiée quelques instants plus tard, nous montrant l’appareil dans ses moindres détails. Une chose est sûre, Xiaomi a visiblement très confiance dans les performances photo du smartphone.

Le MIX Fold 3 arrive le 14 août et va tout miser sur la photo

En effet, sur ladite vidéo, l’accent est avant tout mis sur la partie photo, composée de 4 capteurs comme nous l’avaient appris les récentes fuites. Cette partie est d’ailleurs signée Leica, partenaire historique du constructeur qui a déjà fait des merveilles sur ses smartphones. Une fois n’est pas coutume, la prochaine itération fera la part belle aux innovations technologiques, promet le constructeur.

Concrètement, Xiaomi s’est attaché à miniaturiser plusieurs composants des capteurs, notamment les moteurs OIS ainsi que les lentilles. Si l’on en croit les dernières rumeurs, ces avancées devraient lui permettre un zoom optique x 3,2 et x5 sur ses deux téléobjectifs. Xiaomi n’oublie d’ailleurs pas de préciser que la partie vidéo n’a pas été laissée de côté. Si l’on ajoute à cela la puce Snapdragon 8 Gen 2 qui devrait propulser le smartphone, on obtient la recette parfaite pour des clichés de haut vol.

En France, l’événement de lancement se déroulera à 13 h, heure de Paris.