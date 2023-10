Google va analyser toutes les apps téléchargées en temps réel, surtout si elles ne viennent pas du Play Store

Google améliore les capacités d’analyse en temps réel de Google Play Protect. L’antimalware maison pourra bientôt analyser le code des applications que vous téléchargez hors du Play Store.

De nombreux utilisateurs de smartphones ont choisi Android pour la liberté que leur laisse l’OS de télécharger des applications où bon leur semble. Si la très grande majorité des internautes se fournit sur le Play Store, d’autres n’hésitent pas à passer par des boutiques alternatives pour, par exemple, utiliser une version moins récente (et donc plus disponible sur le Play Store) d’un programme. Cela dit, cette pratique n’est pas sans danger. En « sideloadant » des applications à partir de sources non vérifiées, des millions d'utilisateurs Android s’exposent aux virus et aux hackers.

Google annonce sur son site que l’outil Google Play Protect, qui « analyse 125 milliards d’applications par jour pour vous protéger », va se faire moins discret, pour le bien de tous. En effet, selon la compagnie, les cybercriminels usent de moyens toujours plus sophistiqués pour injecter leurs malwares. Le recours à « l’ingénierie sociale », notamment, pousse toujours plus d’internautes « à révéler des informations confidentielles ou à télécharger un malware […] via des liens de téléchargement direct ou par le biais d’applications de messagerie ».

Google vous propose désormais d’analyser une application en temps réel lors de l’installation

Google Play Protect va donc se rendre utile hors du Play Store en proposant de « scanner le code source des applications qui n’ont jamais été analysées auparavant ». Les utilisateurs pourront ainsi choisir de « Scanner l’application » ou bien de « Ne pas installer l’app ». Une amélioration qui permettra de mieux protéger les utilisateurs contre les « applications polymorphes qui exploitent des méthodes toujours plus sophistiquées, telles que l’IA, pour éviter la détection ».

Pour parvenir à détecter les apps malveillantes, Google Play Protect utilise des algorithmes d’apprentissage automatique pour identifier les nouvelles menaces et renforcer ses protections pour tous les appareils Android. La fonctionnalité de scan en temps réel des applications téléchargées en dehors du Play Store devrait être déployée en France et ailleurs dans le monde dans les mois à venir.