Google TV veut transformer votre manière de suivre les informations avec ce format inédit

Google TV vient de dévoiler une nouvelle fonction pour rendre l’accès à l’actualité plus intuitif. En utilisant l’IA avec des résumés narrés et des vidéos associées, cette option innovante pourrait changer votre manière de consulter les informations.

Les plateformes de streaming ne se limitent plus au divertissement. En quête de toujours plus de polyvalence, elles adoptent des fonctionnalités qui répondent à des besoins variés, allant de la domotique à l’information. Google TV, déjà connue pour son interface conviviale, poursuit cette stratégie en enrichissant son service avec des outils innovants. Alors que la nouvelle année commence à peine, la plateforme semble déterminée à offrir bien plus qu’un simple catalogue de films et de séries.

Dans cette optique, Google TV teste actuellement une fonctionnalité appelée “News Briefs“. Disponible sur la page “Pour Vous”, cette nouveauté propose des résumés narrés des actualités importantes, accompagnés de vidéos tirées de chaînes YouTube fiables. Grâce à des mises à jour régulières, les utilisateurs peuvent accéder rapidement aux dernières informations tout au long de la journée, sans avoir à chercher ailleurs. Ce concept s’adresse particulièrement à ceux qui souhaitent s’informer de manière rapide et pratique.

Google TV propose une nouvelle manière d’accéder à l’actualité avec des outils innovants

Pour rendre cette fonctionnalité possible, Google s’appuie sur son intelligence artificielle Gemini, utilisée dans de nombreux domaines, jusqu’aux voitures. Ce système, combiné à une évaluation humaine, assure la qualité et la fiabilité des contenus proposés. Avec cette initiative, Google cherche à enrichir les usages de sa plateforme en ajoutant une dimension informative à son service. Actuellement en phase de test aux États-Unis, cette fonction pourrait être étendue à d’autres régions si les retours des utilisateurs sont positifs.

Cette innovation s’ajoute à une série de mises à jour que Google déploie régulièrement pour améliorer ses services. Début 2025, le Chromecast avec Google TV a déjà reçu une nouvelle mise à jour, intégrant des correctifs de sécurité datant de novembre 2024. Cependant, la plateforme reste pour l’instant sous Android 12, malgré les attentes autour d’Android 14, une version qui promet des avancées majeures. Avec ces “News Briefs”, la société poursuit son objectif sa plateforme de streaming en combinant des contenus de divertissement et des outils d’information pour élargir les usages de ses services.

Source : Google