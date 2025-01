Le Chromecast avec Google TV reçoit sa première mise à jour de 2025, mais il y a un hic

Google démarre l’année 2025 avec une nouvelle mise à jour pour son Chromecast avec Google TV, poursuivant ainsi le rythme soutenu d’actualisations observé en 2024. Cette première mise à jour, bien qu’attendue, n’apporte pas encore le passage à Android 14.

Le Chromecast avec Google TV vient de recevoir une nouvelle mise à jour, et il s’agit de la première de 2025. La version STTL.241013.003, qui succède à la STTL.240812.006.N1, introduit principalement des correctifs de sécurité Android datant de novembre 2024, une amélioration par rapport au niveau de septembre. Le système reste toutefois sous Android 12, retardant encore l'arrivée des nouvelles fonctionnalités promises. On aurait pu espérer voir Google déployer Android 14, la version la plus récentre de l'OS sur TV, mais ce n’est finalement pas le cas.

Cette mise à jour, d'une taille de 72,25 Mo, est plus volumineuse que la précédente de novembre qui ne pesait que 59,48 Mo. Selon le journal des modifications officiel, elle apporte essentiellement des « corrections de bugs et des améliorations de performances », sans plus de précisions.

Le Chromecast avec Google TV est souvent mis à jour

L'année 2024 a été particulièrement active en termes de mises à jour pour le Chromecast avec Google TV, avec huit déploiements répartis sur l'année (février, mars, avril, mai, août, septembre, octobre et novembre), contre seulement six en 2023. Cette cadence montre bien l'engagement de Google envers la maintenance de son appareil de streaming.

Les utilisateurs attendent toujours avec impatience le déploiement d'Android 14, qui doit notamment introduire la fonction « Home runtime ». Cette mise à jour majeure permettra au Chromecast avec Google TV de servir de hub pour les appareils connectés compatibles Matter, enrichissant considérablement ses fonctionnalités domotiques.

Pour installer cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent se rendre dans les paramètres de leur Chromecast avec Google TV, en suivant le chemin : Paramètres > Système > À propos > Mise à jour système.

Cette première mise à jour de 2025 suggère que Google maintient son engagement envers la plateforme Chromecast, même si certaines évolutions majeures, comme le passage à Android 14, se font encore attendre.