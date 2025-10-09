Google TV pense enfin à ceux qui s’endorment devant leur télévision

Google TV prépare l'arrivée d'une nouveauté qui va ravir celles et ceux ayant tendance à s'endormir devant leur écran de télévision. La fonctionnalité n'est pas encore déployée, mais ses traces sont déjà claires.

C'est le soir et vous avez envie de lancer un film ou une série. Le programme commence, et assez vite vous sentez vos paupières se fermer doucement. Vous essayez de lutter tant bien que mal, mais c'est finalement Morphée qui l'emporte. Vous vous êtes endormi et la télévision est toujours en marche, pour rien.

La situation vous est familière ? Alors vous allez adorer la prochaine nouveauté attendue dans Google TV. Elle est identique à celle que Netflix possède depuis des années. Et pas besoin de faire appel à l'intelligence artificielle, le fonctionnement est on ne peut plus simple : si vous ne vous servez pas de votre télécommande pendant un certain temps, Google TV va vérifier que vous êtes toujours éveillé.

Cette nouvelle option de Google TV va ravir les personnes qui s'endorment devant l'écran

Dans la dernière version de l'application Google TV Home de la plateforme éponyme, il y a des indices très parlants sur l'option. En l’occurrence 3 des messages qui pourront s'afficher à l'écran quand les conditions seront remplies. Gardez en tête que les traductions finales en français seront peut-être différentes de celles qui suivent :

Juste pour vérifier. Cette chaîne va s'arrêter car vous n'avez pas utilisé la télécommande depuis un moment.

Vous regardez toujours ?

Continuer à regarder.

À ce stade, on ignore la durée au bout de laquelle Google TV activera ces fenêtres. Il est très probable qu'elle dépasse la durée moyenne d'un film afin de ne pas gêner le visionnage. Un déclenchement au bout de 2 heures/2 heures 30 minimum paraît plausible.

De plus, la référence à une “chaîne” laisse penser que cela ne fonctionnera pas sur n'importe quel contenu vidéo, mais rien n'est moins sûr. Enfin, il faut aussi confirmer le comportement finale de la fonction : est-ce que la TV sera mise en veille tout de suite où y aura-t-il une étape intermédiaire ? Réponse dans les prochaines semaines.

