Google Téléphone : profitez de l’application sur n’importe quel smartphone grâce à la bêta

La version bêta de Google Téléphone permet d’installer l’application sur n’importe quel smartphone Android et d’en faire son appli d’appels par défaut. D’ordinaire, l’application ne fonctionne pas sur tous les modèles et un affiche d’erreur s’affiche en cas d’incompatibilité.

Dans la grande majorité des cas, les constructeurs développent leur application d’appels en interne et l’installent par défaut sur leurs appareils respectifs. Cependant, plusieurs d’entre eux ne se donnent plus cette peine et préfère faire confiance à Google Téléphone. C’est notamment le cas du OnePlus Nord qui embarque Google Duo, Téléphone et Messages par défaut.

Seule contrainte, Google Téléphone n’est pas compatible avec la totalité des modèles lancés sur le marché. De fait, il arrive parfois qu’un message d’erreur apparaisse après avoir installé l’application sur son smartphone : « Cet appareil n’est pas compatible. Les appels téléphoniques peuvent ne pas fonctionner correctement ».

À l’origine réservée aux Google Pixel et aux smartphones sous Android One, Google a élargit le parc d’appareils compatibles en avril 2020. Seulement, l’application restait tout de même incompatible avec les smartphones de nombreux constructeurs comme Samsung ou OnePlus. Or, selon nos confrères du site Android Police, l’actuelle version bêta de Google Téléphone corrige ce problème de compatibilité.

Une compatibilité élargie… seulement sur la bêta

Contre toute attente, la bêta de Google Téléphone élargit considérablement le nombre de smartphones compatibles. Sans approcher le 100%, on retrouve une pléthore de nouveaux appareils compatibles comme le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Z Flip, le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro, le OnePlus 7T ainsi que le OnePlus 6T. Bien évidemment, la liste est très, très longue.

Attention toutefois, il s’avère que cette compatibilité étendue concerne seulement la version bêta pour l’instant. De fait, si vous voulez en profiter, il faudra vous inscrire au programme de bêta. Une fois que vous l’aurez rejoint, il sera possible de télécharger Google Téléphone sur votre smartphone Samsung, OnePlus ou autre.

Pour rappel, Google Téléphone offre de nombreuses fonctionnalités absentes des autres applications d’appels, d’où sa popularité. Au gré des mises à jour, la firme de Mountain View a intégré sur Google Téléphone la possibilité de gérer les appels indésirables, d’envoyer des appels texte en temp réel, ou encore d’enregistrer ses appels vocaux.

Source : Android Police