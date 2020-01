Google Téléphone sera bientôt capable d’enregistrer les appels vocaux

L’application Téléphone de Google pourrait bientôt enregistrer les appels vocaux. C’est en tout ce qu’avancent les blogueurs du site XDA-Developers, qui ont découvert quelques lignes de codes dignes d’intérêt dans la dernière version de l’application.

L’application Téléphone est l’application dédiée aux appels installée par défaut sur les Google Pixel, les smartphones sous Android One comme le Nokia 7 Plus ou le Motorola One Vision, et bientôt les appareils Xiaomi vendus en Europe. Une nouvelle qui avait d’ailleurs déçu les utilisateurs de Xiaomi Mi Note 10 et autres puisqu’ils allaient de fait être privés d’une fonctionnalité appréciée : l’enregistrement des appels vocaux.

Cette fonctionnalité n’est plus prise en charge par l’application Téléphone depuis Android Pie 9.0. Or, les nouveaux smartphones de Xiaomi qui seront lancés en 2020 sur le marché européen seront tous équipés de l’application Téléphone de Google par défaut. Ce qui explique la déception des utilisateurs puisqu’elle est actuellement proposée d’office sur MIUI 11, la dernière surcouche maison du constructeur basée sur Android 10.

Xiaomi avait alors rassuré ses utilisateurs en garantissant l’arrivée de cette fonctionnalité en 2020 sur les appareils concernés. Seulement, Google pourrait vraisemblablement apporter une solution prématurée au problème. Les blogueurs du site XDA-Developers ont fouillé dans le code de la dernière version 43.0.289191107 de l’application Téléphone de Google. Elle vient tout juste d’être déployée ce mercredi 15 janvier sur les Pixel 4.

Le rédacteur en chef Mishaal Rahman y a découvert une nouvelle interface, une icône inédite ainsi que des éléments relatifs à l’enregistrement des appels, comme en témoignent ces lignes de codes :

<string name= »incall_label_record »>Record</string>

<string name= »incall_content_description_record_unchecked »>Record</string>

<string name= »incall_content_description_record-checked »>Recording</string>

Une fonctionnalité supprimée depuis Android 9.0 Pie

Comme le rappelle justement Mishaal Rahman, l’enregistrement des appels vocaux était une fonctionnalité présente sur la quasi-totalité des systèmes d’exploitation Android jusqu’à Android 9.0 Pie. Le constructeur avait alors décidé subitement de la retirer. De fait, les utilisateurs devaient compter sur les OEM et espérer que cette fonctionnalité soient présentes dans les différentes applications d’appels par défaut. Les propriétaires de Pixel et de smartphones Android One n’avaient pas d’autres choix que de rooter leurs téléphones pour pouvoir enregistrer leurs conversations téléphoniques.

Néanmoins, le rédacteur en chef précise que Google travaillerait depuis le mois d’avril sur une API qui pourrait permettre aux développeurs tiers de proposer cette fonctionnalité aux utilisateurs. Pour l’heure, le bouton pour lancer l’enregistrement n’est pas encore apparu sur l’application, nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura du nouveau.

Source : XDA-Developers