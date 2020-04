Google Search se dote un onglet pour mieux gérer votre liste de lecture de films et de séries TV

Google Search se dote d’une nouvelle fonctionnalité pour lister les films et séries à voir. Cette liste évolutive adaptera le contenu proposé selon ce que vous avez déjà vu, et selon vos goûts personnels grâce à un algorithme.

Tandis que le Google Play Store vient d’accueillir une section pour enfant avec des applications éducatives, la firme de Mountain View continue d’améliorer ses différents services et applications. Google Meet multiplie par exemple les nouvelles fonctionnalités, et une carte de débit répondant au nom de Google Card est en préparation.

En ce mercredi 22 avril, l’entreprise californienne lance une nouvelle fonctionnalité à destination de Google Search cette fois-ci. En tapant simplement « What To Watch », traduisez « Quoi regarder ? », les utilisateurs pourront profiter d’une liste personnalisable de films et séries à voir. Notez que depuis une mise à jour publiée à l’automne 2019, les utilisateurs peuvent profiter de recommandations personnalisées (pour des longs-métrages ou des émissions de TV).

« Google, je peux regarder quoi ce soir ? »

Désormais, il sera donc possible d’établir une liste des contenus à regarder prochainement, directement sur Google Search dans la version Bureau et sur l’application Android. Prenons un exemple :

l’utilisateur fait une recherche sur la prochaine adaptation de Dune réalisée par Denis Villeneuve

La fiche du film apparaîtra alors et pourra être rajoutée à votre Watchlist, votre liste de films et séries à regarder

Une fois le film visionné, l’utilisateur pourra le retirer de sa liste en cliquant simplement sur la case « Regardé ». Google retira ensuite ce film de votre liste, mais également de ses suggestions personnalisées. L’utilisateur pourra d’ailleurs filtrer ces suggestions de Google en plusieurs catégories : type de contenu (films, séries, émission, documentaire, etc.), par prix du contenu (accessible gratuitement ou non), par catégorie (action, comédie, romance, horreur, SF, etc.) et par fournisseur (disponible sur Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, etc.).

Enfin il sera possible de participer à l’amélioration de l’algorithme de Google en donnant plus de renseignements sur vos goûts en termes de divertissement. Précisions que cette nouvelle fonctionnalité n’est pas encore disponible sur en France. Elle devrait néanmoins arriver sous peu.

Source : TechCrunch