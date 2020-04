Google Card : la carte de crédit de Google pour concurrencer l’Apple Card

Google travaille actuellement sur sa Google Card, une carte de crédit à débit analogue pensée pour concurrencer l’Apple Card. Ce carte viendrait compléter le système Google Pay, qui permet de payer en ligne. Au lieu d’ajouter une autre carte de crédit, les utilisateurs pourraient directement utiliser leur Google Card.

D’après des informations de nos confrères du site Techcrunch, Google planche actuellement sur sa propre carte de crédit à débit analogue. Baptisée sobrement Google Card, cette carte permettrait aux utilisateurs de procéder et de suivre facilement leurs achats effectués en ligne. Google Card viendront donc compléter l’écosystème de Google Pay, le service de paiement mobile de la firme composée actuellement de Android Pay (plateforme de paiement mobile) et de Google Wallet (service de paiement entre particuliers).

Ici encore, Google veut simplifier et inciter au maximum l’utilisation de ses services en les regroupant sous une seule et même bannière. Pour rappel, Google Pay autorise seulement les paiements en ligne et en peer-to-peer, en ajoutant une carte de crédit traditionnelle. Dorénavant, les utilisateurs pourront directement se servir de leur Google Card.

Google Card, dernier composant de Google Pay

Il faut tout de même noter que le géant du web ne s’apprête pas à jouer véritablement dans la même cour qu’Apple. L’Apple Card est une carte de crédit (carte liée à une réserve de liquidité), tandis que la Google Card s’imposera plutôt comme une carte de débit (carte rattachée directement au compte courant). En d’autres termes, elle pourra très bien remplacer ou s’ajouter à votre carte bleue VISA. Elle fonctionnera à la fois de manière physique (lors d’un paiement en magasin par exemple) comme en numérique via Google Pay.

Les utilisateurs pourront suivre leurs achats dans le détail, et pourront recourir directement à d’autres services Google en cas de problème. Via un lien Google Maps, ils pourront retrouver l’adresse et les coordonnées téléphoniques d’une boutique précédemment visitée. En outre, il sera également possible de verrouiller sa Google Card sur l’application Google Pay en cas de perte ou de vol.

Selo nos confrères de TechCrunch, il n’y aucune information quant à une possible date de sortie de la Google Card aux Etats-Unis, comme dans le reste du monde. Les journalistes sont également dans le flou concernant les possibles avantages dont pourraient bénéficier les utilisateurs en optant pour une Google Card. Des réductions sur les services et produits Google ? Un système de cash-back comme propose Apple avec son AppleCard ? Il faudra attendre d’en savoir plus.

