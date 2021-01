Google Lens : la traduction instantanée est maintenant disponible hors connexion

Google Lens se dote aujourd’hui d’une petite innovation qui pourrait paraître anodine, mais qui est en réalité très intéressante. Il est désormais possible de traduire un texte d’une langue à l’autre sans avoir besoin de connexion Internet. Idéal dans les situations où vous êtes limité en data.

Google Lens est une application très pratique. Elle permet par exemple de trouver des informations sur un objet en le prenant en photo, de scanner un code barre ou même de répondre facilement (mais en trichant un peu) à des questions lors de devoirs. Elle donne aussi la possibilité de traduire en temps réel du texte d’une langue à l’autre. C’est cette dernière fonction qui est aujourd’hui améliorée.

9to5Google indique en effet qu’il est désormais possible d’utiliser la traduction instantanée en mode hors ligne, sans passer par Internet. Habituellement, lorsque vous prenez une photo d’un texte dans une langue étrangère, l’application passe par un serveur pour la traduire instantanément. Il est maintenant possible de faire sans.

Une fonctionnalité qui pourrait vous sauver la mise

Pour cela, il faut ouvrir Lens et viser un texte. Lorsque la traduction est proposée au milieu de l'écran, il faut taper dessus et la liste des langues supportées apparaît alors. Il suffit de cliquer sur une petite flèche pour en télécharger une. A l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes ne sont pas encore téléchargeables. L’anglais n’est par exemple pas disponible. Néanmoins on retrouve tout un pack qui pourrait être utile, de l’arabe au japonais en passant par le néerlandais et le turc. Chacune des langues pèse entre 40 et 50 Mo sur votre mobile, ce qui est très peu.

Une fois une langue téléchargée, il est possible de traduire un texte en pointant votre appareil dessus. Il faudra accepter quelques limitations, comme la traduction ligne par ligne et non globale. Il est aussi possible de traduire un texte sur une photo déjà prise.

Cette mise à jour est en cours de déploiement et vous y avez peut-être déjà accès. Elle pourrait se montrer très pratique à l’usage, surtout lors des déplacements. Par exemple, dans un pays étranger où la data est limitée et que tout n’est pas forcément traduit en anglais, Google Lens pourrait vous sauver la mise.

