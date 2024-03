Vous ne trouvez plus Google Maps dans les résultats de recherche ? Voici pourquoi

Depuis quelques temps, l'encart Google Maps a subitement disparu des résultats du moteur de recherche. Il s'agit d'une conséquence directe de l'entrée en application du Digital Markets Act, la nouvelle législation européenne dédiée à la régulation des géants du numérique. Dans cet article, on explique comment réintégrer le service de cartographie.

Comme vous le savez peut-être, à partir de ce 6 mars 2024, le Digital Markets Act entrera officiellement en vigueur. Avec cette nouvelle législation, l'Union européenne entend mettre fin aux pratiques anticoncurentielles instaurées par les géants du web depuis de nombreuses années comme Google, Microsoft, Apple ou Meta.

Pour résumer, ces plateformes vont devoir offrir aux utilisateurs un plus grand contrôle de leurs données et revoir leur méthode de fonctionnement. Chez Google par exemple, vous aurez maintenant la possibilité de lier ou non votre compte aux différents services de la firme américaine comme le moteur de recherche, YouTube, ou encore Chrome ou Google Maps. Sur Android et Chrome, changer de navigateur par défaut va devenir plus simple également.

Les premiers effets du DMA sont visibles

Mais ce n'est pas tout puisque le DMA a aussi imposé à Google de changer sa manière de fonctionner, notamment sur l'interopérabilité de ses services. Depuis quelques semaines, Google Maps ne figure plus par exemple dans les résultats de recherche. Vous pouvez essayer par vous-même, en cherchant un restaurant ou autre, vous ne pourrez pas consulter la localisation d'un lieu depuis le service de cartographie. Vous devez à la place vous contenter d'une image fixe de Google Maps (impossible d'interagir avec).

Par ailleurs, l'onglet Maps n'est plus présent également dans la liste des filtres (images, prix, horaires, actualités, etc.). Si vous appréciez cette intégration de Maps dans les résultats du recherche, il existe toutefois un moyen de la rétablir.

Comment réactiver Google Maps dans les résultats de recherche

Pour réactiver Google Maps dans les résultats de recherche, suivez ces différentes étapes :

Rendez-vous d'abord dans les réglages de votre compte Google

de votre compte Google Cherchez ensuite dans la barre défilante la catégorie Données et confidentialité

Faites défiler vers le bas jusqu'à tomber sur l'onglet Services Google associés > Gérer les services associés

Ici, vous trouvez la liste de l'ensemble des services Google que vous pouvez associer à votre compte. Il ne vous reste plus qu'à cocher Recherche et Google Maps

et Valider le processus en cliquant sur Suivant

Google précise que les services associés peuvent partager des données entre eux “pour combiner des données afin de personnaliser les contenus et les annonces, développer et améliorer nos services, mesurer et améliorer la diffusion des annonces, effectuer d'autres tâches décrites dans les règles de confidentialité”.

Notez que votre choix ne sera pas pris en compte immédiatement. En effet, il faudra attendre le 6 mars 2024, date d'entrée en application du DMA, pour que les modifications soient effectives.