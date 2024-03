Les plus gros sites pirates du moment pensaient éviter le blocage avec cette astuce, mais ils se trompaient

Depuis quelques heures, certains des plus gros sites de téléchargement illégal du moment ont disparu de la surface du web. Ils avaient tous un point commun : le nom de domaine en. to. Cela n’a rien d’une coïncidence : tous étaient hébergé chez la société américaine Namecheap, qui a fini par se plier à une décision de justice indienne. On vous résume l’affaire.

Si l’on doute que les ayant droits arriveront un jour à mettre fin au téléchargement illégal, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile pour un site pirate d’exister sur Internet. Les demandes de blocage par la justice se sont multipliées ces dernières années, forçant les administrateurs à changer régulièrement de nom de domaine pour échapper aux sanctions. Or, jusqu’à récemment, un certain domaine semblait être le refuge des sites les plus populaires du moment.

La semaine dernière, la Cour Suprême de New Delhi a ordonné le blocage de nombreux sites pirates. Cette décision a eu des répercussions jusqu’aux États-Unis, où l’hébergeur Namecheap s’est également exécuté, de peur de perdre son marché en Inde. Mais un domaine particulier avait échappé aux sanctions, le. to. Aussi, de nombreux sites se sont réfugiés sur ce dernier pour rester en ligne. Mais le répit aura été de courte durée.

Les sites de téléchargement illégal ne peuvent plus se cacher sur ce nom de domaine

Au premier abord, Namecheap semblait être la solution de repli idéal pour les sites de téléchargement, notamment parce que l’hébergeur accepte les paiements en cryptomonnaies, ce qui assure l’anonymat des utilisateurs comme des administrateurs. Malheureusement, il n’aura que quelques jours à la société pour bloquer également les domaines. to, coupant ainsi l’accès à des sites comme Zorox.to, Upmovies.to ou encore Flixwave.to.

Dorénavant, ces sites renvoient un message d’erreur dès lors que l’on tente de s’y rendre. Les noms de domaines ont été modifiés par blockedforabuse.pleasecontactsupport.com ou dummysecondary.pleasecontactsupport.com. Comme d’habitude, on s’attend cependant à ce que les plateformes touchées rebondissent bientôt en réapparaissant sous un nouveau domaine ou un site miroir.

Source : Torrent Freak