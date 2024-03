YouTube et Google sont aussi KO chez certains utilisateurs, Internet part en vrille

Après Facebook, Messenger et Instagram, c'est au tour de YouTube et Google Search d'être victimes d'une panne importante ce mardi 5 mars 2024. De nombreux utilisateurs sont dans l'incapacité d'utiliser le moteur de recherche ou de voir des vidéos sur la plateforme.

Mais que se passe-t-il chez les géants du web ce mardi 5 mars 2024 ? Comme vous le savez peut-être, depuis ce milieu d'après-midi, de nombreux utilisateurs à travers le monde ne parviennent plus à se connecter à Facebook, Messenger et Instagram.

Pour l'instant, les origines de cette panne mondiale sont inconnues. Sur Down Detector, site qui recense les problèmes sur les services et applis les plus populaires, les plaintes se sont multipliées à vitesse grand V. Comble de l'ironie, Andy Stone, responsable de la communication chez Meta, vient de poster une publication sur X pour prévenir les utilisateurs que le problème était connu… “Nous savons que des gens rencontrent actuellement des problèmes pour se connecter à nos services. Nous travaillons sur la chose actuellement”, peut-on lire sur le réseau social d'Elon Musk.

Après Facebook, au tour de YouTube et Google

Et visiblement, Meta n'est pas le seul à rencontre des dysfonctionnements aujourd'hui. C'est également le cas de YouTube et de Google Search. Depuis ce milieu d'après-midi également, de nombreux utilisateurs affirment être dans l'incapacité de faire des recherches sur le moteur et de se connecter à leur compte Google, mais aussi de regarder des vidéos sur la plateforme de la firme de Mountain View.

Sur X, les plaintes sont légion. “Instagram et YouTube sont KO pour tout le monde ?”, s'interroge un utilisateur. “YouTube est KO, Instagram est KO, Facebook est KO, espérons que Twitter ne soit pas le prochain”, écrit un autre.

Youtube is down Instagram is down Facebook is down

Sur Down Detector, la courbe des signalements concernant YouTube et Google a grimpé subitement à partir de 16 h. De quoi laisser entendre que la panne qui a touché les services de Meta a également impacté ceux du géant du web ? Cela reste à confirmer.

Pour l'heure, que ce soit sur les comptes X officiels de YouTube et Google, aucune réaction à signaler. Nous mettrons à jour cet article dès que nous aurons de plus amples informations à partager, notamment sur l'origine de la panne et le retour à la normale des services touchés.