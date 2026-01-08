Google rend la recherche sur Pixel moins pénible avec ce simple changement

Après avoir changé la recherche intégrée aux smartphones Pixel par une recherche Google jugée beaucoup moins pratique par les utilisateurs, la firme cherche à corriger un peu le tir. Voici comment.

La barre de recherche en bas de l'écran de votre smartphone Pixel sert à tout un tas de choses. Notamment à trouver telle ou telle application sans avoir à parcourir toutes celles que vous avez installées, ou encore un paramètre précis. Enfin ça c'était avant. Avec la mise à jour Pixel Drop de novembre 2025, le fonctionnement de la barre a été modifié pour en faire une extension de l'application Google. Désormais, plus d'indexation locale. Impossible de trouver un contact ou autre depuis cette barre.

C'est clairement une régression, mais la firme de Mountain View ne compte pas revenir sur sa décision. Les nombreux retours d'utilisateurs mécontents ont tout de même réussi à faire flancher en partie le géant du Web. Un petit changement permet non pas de retrouver l'ensemble de ce qui a été perdu dans l'opération, mais une fonctionnalité qui vous fera gagner du temps à l'usage.

Google se rattrape un peu après le changement de la barre de recherche des Pixel

Avec la nouvelle barre de recherche, taper le nom d'une application et appuyer sur la touche Entrée du clavier lance une recherche Google. Bientôt, si l'appli en question est installée sur votre Pixel, elle sera mise en surbrillance automatiquement et l'appui sur Entrée la lancera. Ça n'a l'air de rien, mais si vous utilisez souvent ce système vous allez vite l'apprécier. La mise à jour apportant la modification se fera à travers celle des Services Google Play. Elle concerne tous les modèles de Pixel à partir du Pixel 6a.

Lire aussi – Google s’apprête à rendre la barre de recherche du Pixel Launcher encore plus pratique, et c’est Samsung qui a servi de « cobaye »

Il n'y a cependant pas encore de date de déploiement, la fonction ayant été vue sur la version bêta d'Android 16 QPR3. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver une barre de recherche indexant votre Pixel simplement en utilisant celle présente dans le lanceur d'applications.

Source : Android Police