Google promet jusqu’à 48 heures d’autonomie sur les Pixel à certaines conditions

Dans une nouvelle publicité, Google assure que la batterie de ses Pixel peut tenir jusqu’à 48 heures. Cette performance est notamment possible grâce à son économiseur d’autonomie, une fonctionnalité que l’on retrouve sur les Pixel 4a et le Pixel 5. La firme précise tout de même le chiffre peut varier en fonction de l’utilisation de leur propriétaire.

Malgré leurs qualités certaines, les Pixel souffrent d’un défaut récurrent sur chaque modèle. En effet, les utilisateurs se plaignent d’une mauvaise autonomie qui ne semble pas s’améliorer de génération en génération. C’est dans ce contexte que Google publie une nouvelle publicité qui va totalement à l’encontre de ces chiffres. La firme de Mountain View assure notamment que la batterie de ses smartphones peut tenir jusqu’à 48 heures.

Dans celle-ci, intitulée « Obtenez une batterie qui dure étonnamment longtemps avec Pixel » (on notera l’utilisation du terme « étonnamment »), on observe un raton laveur buvant de l’eau dans un verre. Si le rapport se fait difficilement au début, la suite nous donne la réponse. L’écran affiche en effet une recherche Google qui peut se traduire de la manière suivante : « un smartphone qui sirote de la batterie et non qui la gobe ». S’en suit alors l’affirmation « Google Pixel avec une autonomie de 48 heures ».

Une autonomie de 48 heures qui ne s’obtient pas si facilement

Comment Google s’y prend-il pour faire tenir la batterie de ses smartphones pendant 48 heures alors que ses utilisateurs semblent tous se mettre d’accord sur ses pauvres performances dans le domaine ? La publicité en question fait en réalité la promotion de l’économiseur de batterie, une fonctionnalité que l’on retrouve sur les Pixel 4a et Pixel 5.

« L’économiseur de batterie permet à votre Pixel de tenir jusqu’à 48 heures lorsque vous en avez vraiment besoin », explique Google. « Ce mode limite automatiquement les applications actives à l’essentiel et vous permet de choisir les applications supplémentaires que vous souhaitez conserver. Les autres sont désactivées ».

Évidemment, il y a un hic. Il ne s’agit que des résultats qu’il est possible d’obtenir, et non d’une moyenne universelle. « L’autonomie de la batterie dépend de nombreux facteurs et l’utilisation de certaines fonctions réduit l’autonomie de la batterie. L’autonomie réelle de la batterie peut être inférieure », précise discrètement la firme.