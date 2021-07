Google prépare une application “Switch to Android” pour la migration des données depuis un iPhone

Google travaillerait sur une application actuellement connue sous le nom de « Switch to Android », capable d'automatiser le processus de transfert de données d'iOS vers Android. Elle pourrait directement concurrencer l’application « Move to iOS » d’Apple.

Comme le rapporte 9to5Google, Google cherche peut-être à créer une application similaire à « Move to iOS » pour les utilisateurs d'iOS qui souhaitent passer à Android. En effet, des lignes de code trouvées dans la dernière version du « Data Restore Tool », l'outil officiel de restauration des données d'Android, font référence à une nouvelle application appelée “Switch to Android”.

Les lignes de code indiquent par exemple à l'utilisateur de télécharger une application “Switch to Android” depuis l'App Store, puis d'aller dans les paramètres Wi-Fi de son iPhone pour se connecter à son téléphone Android à l'aide d'un hotspot Wi-Fi.

À lire également – Android : comment transférer les données d’un iPhone

Google veut faciliter la transition entre iOS et Android

Actuellement, la façon la plus rapide de passer d'iOS à Android consiste à utiliser Google Drive. Les utilisateurs qui veulent changer de smartphone peuvent sauvegarder leurs contacts, leurs photos, leurs vidéos et les événements de leur calendrier à l'aide de l'application de Google. Cependant, non seulement cette méthode est fastidieuse, mais elle ne permet pas de transférer un grand nombre de données importantes, comme les applications.

Avec cette nouvelle application, Google pourrait convaincre de nouveaux clients de changer leur iPhone pour un smartphone Android. Nous avions vu que les utilisateurs d’iPhone étaient plus fidèles que ceux d’Android, mais cela n’avait pas empêché 26% des utilisateurs d’iPhone de migrer vers Android en 2020.

Grâce à Switch to Android, le transfert des données comme les SMS, les contacts ou encore les photos devrait être encore plus simple que jamais. Il devrait même être enfin possible de migrer les applications d’un iPhone à un smartphone Android, à condition que celles-ci soient disponibles à la fois sur l’Apple Store et le Google Play Store.

Pour l’instant, on ne sait pas quand Google compte déployer cette application, mais on espère qu’elle arrivera rapidement. Cela pourrait permettre à Google de rattraper son retard sur Apple, puisque « Move to iOS » est déjà disponible depuis près de 5 ans.

Source : 9To5Google