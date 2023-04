Google copie Microsoft en intégrant l’IA Bard dans son moteur de recherche

Dans une interview pour le Wall Street Journal, le PDG de Google Sundar Pichai a dévoilé les projets de la firme concernant Bard, sa nouvelle IA conversationnelle. Tout comme Microsoft, qui vient d'intégrer ChatGPT à Bing, la firme de Mountain View veut inclure son IA dans son moteur de recherche.

Dans la nouvelle course à l'IA, Microsoft bénéficie déjà d'une avance considérable par rapport aux autres grands noms de la Tech. Grâce à son investissement de 10 milliards de dollars dans la startup OpenAI, les créateurs de l'IA conversationnelle phénomène ChatGPT, le géant américain s'est emparé de la pole position.

Pour cause, Microsoft a d'ores et déjà commencé à intégrer l'intelligence artificielle d'OpenAI dans ses produits, notamment au sein du navigateur Edge et du moteur de recherche Bing.

Bard est encore loin de rivaliser avec ChatGPT

De son côté, Google est encore loin d'avoir atteint cette étape cruciale. La firme de Mountain View vient tout juste de présenter en février 2023 Bard, sa réponse directe à ChatGPT. Comme son rival, Bard se présente comme un LLM, un grand modèle de langage, à la différence près qu'il repose sur une version légère et optimisée du LaMDA (Google Model's Langage for Dialogue Applications).

Seulement pour l'instant, Bard est loin de rivaliser avec les compétences de ChatGPT. Google est conscient du retard accumulé face à son concurrent, l'entreprise ayant demandé à ses employés de faire des heures supplémentaires pour ne pas rester sur la touche plus longtemps.

Intégrer Bard dans Google Search, la prochaine étape

Si tous les efforts se portent pour l'heure sur l'amélioration de son IA, Google prévoit bel et bien de l'intégrer à son moteur de recherche. C'est en tout cas ce qu'a confirmé Sundar Pichai dans une interview pour le Wall Street Journal.

“L'espace d'opportunités, le cas échéant, est plus grand qu'avant […] Les gens pourront-ils poser des questions à Google et interagir avec les LLM dans le contexte de la recherche ? Absolument”, assure le PDG.

Mine de rien, il s'agira d'une révolution pour Google. Il faut dire que son moteur de recherche n'a pas connu de grands bouleversements depuis des années. En même temps, pourquoi changer une formule qui rapporte pas moins de 162 milliards de dollars par an à l'entreprise grâce aux revenus publicitaires ?

Et bien, l'intégration de ChatGPT dans Bing change totalement la donne. Avec l'arrivée de l'IA, Bing a dépassé les 100 millions de l'utilisateur pour la 1re fois de son histoire, et ce nombre ne cesse de croître. Le PDG de Microsoft a d'ores et déjà dévoilé les ambitions de la compagnie : 2 milliards de dollars engrangés pour chaque part de marché obtenu sur le segment de la recherche. Une menace sérieuse pour le gagne-pain de Google.