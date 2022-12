Android : l’application Localiser mon Appareil sera bientôt aussi efficace que celle d’Apple

Google va prochainement mettre à jour son application Localiser Mon Appareil. La firme de Mountain View pourra bientôt savoir où est votre smartphone, même si celui-ci n’est pas connecté à Internet. Une manière de rendre cette fonctionnalité aussi efficace que sur les smartphones Samsung ou les iPhone.

Lorsqu’on perd ou qu’on se fait voler un téléphone Android, il est possible de le localiser grâce à l’application Localiser Mon Appareil. Celle-ci permet de le verrouiller, de se déconnecter de son compte Google ou même de le réinitialiser. Cependant, cette fonctionnalité a un talon d’Achille : elle ne fonctionne que si le téléphone est connecté à Internet. Ce ne sera bientôt plus le cas.

Dans le patchnote de la mise à jour de Google de décembre 2022, une mention intéressante est faite à propos de Localiser mon Appareil :

Localiser mon appareil est désormais compatible avec les rapports chiffrés sur la dernière position connue pour les appareils Android, à l'aide d'un nouveau framework axé sur la confidentialité

Une formulation un peu barbare qui signifie qu’il sera possible de savoir où est son téléphone même quand il n’est plus connecté au web.

Google s’inspire d’Apple pour sa fonction de localisation

Concrètement, cela signifie qu’une fois votre téléphone déconnecté, il sera toujours localisable grâce aux autres terminaux présents non loin, et ce grâce au Bluetoooth. Précision importante, toutes les données seront chiffrées et les téléphones utilisés dans ce réseau ne pourront connaître le lieu où se trouve le smartphone Android recherché. Seul Google le saura.

Ce n’est pas une fonctionnalité inédite. En réalité, cette technologie est déjà utilisée par Apple et par Samsung. Reste à savoir si la nouvelle application Android va supplanter celle des Galaxy. En tout cas, cela apporte une sécurité supplémentaire à l’utilisateur, et c’est le plus important.

Pour le moment, nous n’avons aucune info sur la date de l’arrivée de cette option. Google n’a pas communiqué dessus au-delà du patch note. On imagine que la chose sera présentée officiellement lorsqu’elle sera déployée à grande échelle. Elle pourrait par exemple être incluse dans Android 14, nouvelle version de l’OS attendue pour la fin de l’année 2023.

Source : Google