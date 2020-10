Google Play Store : débloquez des films et des jeux gratuitement grâce aux Play Points

Le Google Play Store se dote d'un nouveau programme de fidélité : les Google Play Points. Disponible aux États-Unis et d'autres pays depuis un petit moment, il permet de gagner des points à chaque achat effectué sur le Play Store. Des points qu'il est ensuite possible d'échanger contre des jeux, livres, films ou séries gratuites sur le Play Store.

Jusqu'alors disponibles aux États-Unis, en Corée du Sud, au Japon, à Hong Kong et à Taïwan, les Google Play Points débarquent en France ce mercredi 15 octobre 2020. Il s'agit d'un programme de fidélité destiné aux utilisateurs du Google Play Store. Le principe est on peut plus classique.

Chaque achat effectué sur le Google Play Store vous permet de gagner des points de fidélité. Notez qu'il est également possible de cumuler des points grâce aux transactions réalisées dans vos différentes applications ou jeux sur Android. Pratique si achetez régulièrement des V-Bucks sur la version Android de Fortnite par exemple.

Quatre rangs, avec des récompenses à la clé

En outre, des évènements spéciaux seront organisés et permettront de remporter jusqu'à quatre fois plus de points qu'à l'accoutumée. Hormis durant ces évènements, le barème fixé est le suivant : un euro dépensé = un point remporté. Simple comme bonjour. Google précise d'ailleurs qu'il est possible de grappiller quelques points supplémentaires en téléchargeant certaines applications et jeux gratuits.

Les aficionados des classements seront ravis d'apprendre que les utilisateurs se verront octroyer une “médaille virtuelle” selon leur nombre de points. Notez que plus votre rang sera haut, et plus vos récompenses seront importantes. Vous gagnerez également plus de points, soit dans les jeux, ou avec la location de films par exemple :

Bronze : x4 dans les jeux, x2 sur les locations de films et livres lors des évènements mensuels

: x4 dans les jeux, x2 sur les locations de films et livres lors des évènements mensuels Argent (à partir de 150 points par an) : x4 dans les jeux (évènements hebdomadaires), x3 sur les les locations de films et livres lors des évènements mensuels, +50 points chaque semaine

(à partir de 150 points par an) : x4 dans les jeux (évènements hebdomadaires), x3 sur les les locations de films et livres lors des évènements mensuels, +50 points chaque semaine Or (à partir de 600 points par an) : x4 dans les jeux (évènements hebdomadaires), x4 sur les locations de films et livres lors des évènements mensuels, +200 points chaque semaine

(à partir de 600 points par an) : x4 dans les jeux (évènements hebdomadaires), x4 sur les locations de films et livres lors des évènements mensuels, +200 points chaque semaine Platine (à partir de 3000 points par an) : x4 dans les jeux (évènements hebdomadaires), x5 sur les les locations de films et livres lors des évènements mensuels, +500 points chaque semaine et Assistance premium

L'avantage offert aux utilisateurs Platine est plutôt étonnant non ? En effet, ils seront plutôt privilégiés puisqu'ils pourront profiter d'une “assistance premium”. En cas de pépins ou de questions avec une appli ou un jeu, ils seront prioritaires et des agents dédiés de Google seront à leur disposition. Pas mal non ? Si ce programme de fidélité vous séduit, vous pouvez le rejoindre via ce lien du Google Play Store.

Source : Google