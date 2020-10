Le Google Play Store va avoir le droit à une mise à jour discrète très prochainement. En effet, le bouton « hamburger » va disparaître au profit d’un menu inclu directement sur l’icone de l’utilisateur. Une manière de simplifier la navigation.

Le Play Store s’améliore avec le temps et une prochaine mise à jour va changer quelques petites choses. Un changement concernera les menus, puisque le bouton qui leur est dédié disparaîtra tout bonnement et simplement.

Actuellement, sur le PlayStore, la barre de recherche située en haut de l’écran est parsemée de trois icones. Une icône « hamburger », qui est en fait représenté par trois traits verticaux, un bouton de recherche vocale (un micro) ainsi que votre portrait de compte Google. Dans une prochaine mise à jour, le bouton tout à gauche, le « hamburger », va disparaître.

C’est le site Android Police qui remarque la chose. Le menu déroulant qui était associé aux trois traits verticaux va être transféré ailleurs : sous votre portait. Pour accéder aux sous menus « mes jeux et applications » ou vos abonnements, il faudra appuyer dessus. Toutes les informations relatives au compte seront également associées à cette manipulation, mais se trouveront dans un onglet dédié.

Un déploiement prochain ?

Pour le moment, cette petite nouveauté n’est pas encore déployée, puisqu’elle est en phase de test. Il se pourrait donc qu’elle soit publiée très prochainement si Google est satisfait de son fonctionnement. Il ne reste maintenant qu’à attendre pour voir cette nouvelle façon de naviguer débarquer sur nos smartphones… ou non.

Le Play Store est l’application la plus populaire d’Android et pour cause, c’est elle qui permet de télécharger les autres. Présent sur quasiment tous les smartphones dotés de l’OS (sauf les Huawei pour les raisons que l’on connait) elle s’est dotée de beaucoup de fonctionnalités avec le temps. La conséquence de cela est qu’elle est devenue plus fouillis. Il est parfois difficile de s’y repérer lorsqu’on n’est pas habitué.

Avec ce changement, Google espère donc faciliter la navigation. L’application continue donc de s’améliorer par petites touches pour le plus grand plaisir des utilisateurs. Et vous, que pensez-vous de ce changement mineur ?