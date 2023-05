La Google Pixel Tablet est déjà en promotion grâce à ce bon plan Fnac

Pendant tout le week-end de l'Ascension, la Google Pixel Tablet peut bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à 70 euros grâce à un bon plan Fnac.

Après l'offre Fnac sur le MacBook Air d'Apple avec sa puce M2, voici un autre bon plan intéressant en provenance du site e-commerce français.

Jusqu'à ce dimanche 21 mai 2023 inclus, la Google Pixel Tablet disponible dans son modèle 128 Go et en deux coloris au choix est à 639,99 euros au lieu de 679,99 euros ; soit 40 euros de remise avec le code MICRO40. Pour la version 256 Go de la tablette Google, celle-ci est à 709,99 euros avec le coupon MICRO70 (au lieu de 779,99 euros). À titre d'information, il s'agit d'une offre de précommande qui inclut la station de recharge avec haut-parleur. La livraison se fera alors à compter du 20 juin 2023.

À propos de ses points forts, la Google Pixel Tablet dispose d'un écran tactile LCD de 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, une densité de 276 pixels par pouce, un format 16:10, une luminosité de 500 nits et un revêtement antitâche. On retrouve également une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Google Tensor G2, le système d'exploitation Android, un port USB Type C, le Bluetooth, le Wifi une caméra frontale de 8 MP et une caméra arrière de 8 MP.