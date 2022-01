Google Pixel Fold : un smartphone pliable compact plus petit que le Galaxy Z Fold 3 ?

Google s’apprête à dévoiler son premier smartphone pliable, et celui-ci pourrait bien ne pas ressembler à son concurrent principal : le Galaxy Z Fold 3. En effet, le Pixel Fold adopterait plutôt le format plus compact du Oppo Find N.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous attendons avec impatience la sortie du Pixel Fold, le premier smartphone pliant de Google. Le géant américain aurait reporté la sortie de son smartphone après s’être aperçu qu’il n’était pas capable de rivaliser avec ses principaux concurrents, mais il semble désormais que le lancement de l’appareil soit imminent.

En effet, le Google Pixel Fold, que l’on connait pour l’instant sous son nom de code « Pipit », a récemment été repéré sur le benchmark Geekbench 4. Celui-ci dévoilait que le smartphone allait être propulsé par la puce maison Tensor de Google, la même que le Pixel 6, et qu’il sortirait avec la nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation Android 12.

Une nouvelle bêta d’Android 12L dévoile le Pixel Fold

Google a récemment déployé la deuxième bêta de son nouveau système d’exploitation Android 12L, la version spécialement adaptée aux tablettes et aux smartphones pliables. La mise à jour ajoute notamment une page supplémentaire lors de la configuration de votre appareil qui vous montre comment insérer une carte SIM.

Ce qui est intéressant, c’est que le smartphone utilisé en exemple est un smartphone pliable avec le logo de Google, et l’image renverrait au nom de code « Pipit ». L’image dévoile donc pour la première fois la forme du Pixel Fold, et l’appareil semble bien plus petit qu’un Galaxy Z Fold 3 si l’on se base sur la taille des boutons latéraux.

En effet, le smartphone a l’air moins haut qu’un Galaxy Z Fold 3, et son format se rapprocherait davantage de celui du Find N, le premier smartphone pliable d’OPPO. On se rapprocherait donc plus du ratio 8.4:9 que du Find N que du ratio 22.5:18 rectangulaire du Galaxy Z Fold 3.

Selon les estimations de nos confrères de 9To5Google, l’écran interne du Google Pixel Fold pourrait avoir un ratio de 7:8, mais il faudra probablement attendre encore quelques semaines avant d’en savoir plus à ce sujet.

Source : 9To5Google