Google Pixel : de nouvelles options à venir pour la barre de recherche sur Android 12

La barre de recherche présente sur le launcher des Google Pixel va se doter de nouvelles options. Nos confrères du site 9To5Google ont découvert ces options de personnalisation dans la dernière version bêta DP2 d'Android 12.

Comme vous le savez peut-être, Google vient de mettre en ligne la deuxième bêta développeurs d'Android 12. Cette version apporte quelques changements au niveau du design, entre un mode sombre légèrement plus clair, une réorganisation de l'écran de sélection des widgets et quelques modifications apportées à l'écran de verrouillage.

Seulement, cette version DP2 d'Android 12 cache d'autres surprises comme l'expliquent nos confrères du site 9to5Google. En effet, ils ont découvert une fonctionnalité cachée dédiée à la barre de recherche présente sur le launcher (la page d'accueil) des Google Pixel. Selon les dires de 9To5Google, Google compte inclure de nouvelles options de personnalisation pour la barre de recherche des Pixel.

Plus de filtres sur la barre de recherche des Pixel

Actuellement, cette barre de recherche permet de rechercher rapidement des éléments sur votre smartphone (comme les applications ou les paramètres). Cette nouvelle version permettra d'activer ou de désactiver de sources supplémentaires. Comme le montrent les captures d'écran, il sera possible d'appliquer plusieurs filtres à vos recherches en les concentrant uniquement sur vos applications, vos contacts, vos raccourcis, vos widgets, ou encore le Play Store. Il y a également une source nommée “NASA”, mais pour l'instant sa signification reste mystérieuse.

Précisons que cette fonctionnalité est donc disponible sur la seconde version bêta d'Android 12 destinée aux développeurs. De fait, rien ne dit si elle sera disponible sur la version finale du système d'exploitation. Pour rappel, la version Developer Preview 2 est l'une des toutes premières bêta de Android 12. De fait, elle ne représente qu'un échantillon des fonctionnalités proposées par le prochain système d'exploitation de Google.

Si vous voulez tester ces nouveautés par vous-même, sachez qu'Android 12 DP2 est disponible sur les smartphones Google Pixel 3/XL, 3a/XL, 4/XL, Pixel 4a et 4a 5G et Pixel 5. On vous recommande toutefois de ne pas l'installer sur un smartphone que vous utilisez au quotidien, cette version étant instable et soumise à de nombreux bugs.

