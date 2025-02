Google Pixel 9a : des rendus dévoilent un nouveau design et des coloris inédits

Les fuites s’intensifient autour du Pixel 9a, futur smartphone milieu de gamme de Google. Des images supposées officielles, publiées récemment, confirment une refonte esthétique et une palette de couleurs élargie.

D’après les visuels partagés par Android Headlines, le modèle abordable de Google de 2025, le Pixel 9a, abandonnerait la célèbre barre de caméra des Pixel au profit d’un module double capteur légèrement saillant. Cela confirme donc les fuites précédentes, qui avaient dévoilé des prototypes de l’appareil. Le module photo intégrerait un capteur principal de 48 MP et un ultra-grand-angle de 13 MP. On est donc toujours face à des caméras avec un léger relief, mais avec un design beaucoup plus épuré que les précédentes générations.

Quatre coloris seraient proposés : Obsidian (noir), Porcelain (blanc), Peony (rose) et Iris (violet). Les bordures plates et mates rappellent celles du Pixel 9 standard, suggérant un dos probablement brillant. Les spécifications techniques, évoquées dans de précédentes fuites, incluraient une batterie de 5 100 mAh et une version adaptée de la puce Tensor G4. Le prix démarrerait autour de 549 euros.

Une orientation axée accessibilité

Les fuites ne réservent pas de surprise majeure sur le plan design, confirmant une parenté visuelle avec la série Pixel 9. La principale différence résiderait donc dans l’absence de la barre de caméra en relief, remplacée par un module plus compact. Les images dévoilent également des coques aux teintes correspondant aux modèles, bien que les noms marketing ne soient pas encore finalisés.

Selon les rumeurs, le lancement interviendrait fin mars, peut-être le 26. Une date cohérente avec le calendrier habituel de Google, qui présente souvent ses modèles au printemps. Avec une telle capacité de batterie, le Pixel 9a surpasserait même le Pixel 9 Pro XL en autonomie, un atout pour ce segment marché.

Positionné comme une porte d’entrée abordable dans l’écosystème Pixel, ce modèle misera toujours sur un bon équilibre entre performances et prix. Malgré des composants moins haut de gamme, il devrait capitaliser sur les logiciels maison, comme l’IA photo, pour séduire. Reste à voir si Google parviendra à maintenir sa réputation en matière de mises à jour logicielles, un argument clé face à la concurrence. En attendant une annonce officielle, ces fuites nous offrent un bon aperçu du prochain smartphone qui ciblera les utilisateurs recherchant simplicité et rapport qualité-prix.