Pixel 9a : prix, date de sortie et nouveautés, on vous dit tout

Le Pixel 9a a désormais une date de sortie officielle en Europe. Google lancera son smartphone abordable dès le mois de mars. Prix, stockage, coloris… voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau modèle.

Google prépare activement l’arrivée de son nouveau smartphone milieu de gamme. La série “a” est chaque année très attendue, offrant une alternative plus abordable aux modèles premium de la marque. Avec des prix plus accessibles et un OS Android optimisé, ces modèles séduisent un large public. Après plusieurs fuites, la date de sortie du Pixel 9a en Europe est désormais connue, nous confirmons un lancement plus tôt que prévu.

Le Pixel 9a sera disponible à partir du 26 mars 2025, avec une ouverture des précommandes dès le 19 mars. Ce modèle sera décliné en deux versions : 128 Go à 549 € et 256 Go à 649 €. Google maintient ainsi le prix de départ de son précédent modèle, mais la version avec plus de stockage subit une légère hausse tarifaire. Cette stratégie pourrait s’expliquer par l’intégration de nouvelles technologies et une augmentation des coûts de fabrication.

Google améliore l’autonomie et la photo du Pixel 9a avec des composants haut de gamme

Le Pixel 9a se distinguera par sa batterie de 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un smartphone de cette gamme. Cette capacité pourrait offrir une autonomie impressionnante, surtout avec les optimisations logicielles de Google et la gestion de l’énergie du processeur Tensor G4. Ce dernier, déjà présent sur les Pixel 9 et 9 Pro, promet des performances fluides et une gestion efficace de l’intelligence artificielle embarquée.

Côté photo, Google améliore son capteur principal, qui passe à 48 MP, contre 64 MP pour les modèles haut de gamme. Le smartphone conservera également un capteur ultra grand-angle de 13 MP. Comme sur les modèles précédents, l’accent est mis sur le traitement logiciel pour améliorer la qualité des clichés, notamment en basse lumière. En termes de design, les utilisateurs auront le choix entre quatre coloris : Obsidian, Porcelain, Iris et Peony pour la version 128 Go, tandis que la version 256 Go sera disponible uniquement en Obsidian et Iris. Avec ce modèle, la marque semble vouloir consolider son offre de smartphones abordables tout en apportant des améliorations notables en autonomie et en photo.