Le Pixel 9a conserverait ce défaut des modèles précédents selon une nouvelle image

Une fuite récente concernant le Pixel 9a, futur smartphone économique de Google, révèle un choix esthétique qui risque de déplaire.

D’après des images partagées par le leaker Evan Blass, le modèle succédant au Pixel 8a, actuellement considéré comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché, conserverait des bordures relativement épaisses. Bien que légèrement plus symétriques que celles de son prédécesseur, elles maintiendraient un taux d’occupation écran/corps proche de 81,6 %, loin des 90 % habituels sur les flagships. À titre de comparaison, l’iPhone 16 Pro Max affiche 91,4 %, et le Galaxy S25 Ultra, 92,5 %.

La photo divulguée, bien que floue, montre un design similaire au Pixel 8a, avec une encoche légèrement agrandie pour la caméra frontale. Les bordures supérieure et inférieure semblent désormais de taille comparable, corrigeant l’asymétrie du précédent modèle. Toutefois, leur épaisseur globale reste inchangée, un choix surprenant pour un smartphone annoncé en 2025.

Des compromis techniques malgré des améliorations

Si l’esthétique frontale évolue peu, le dos du Pixel 9a devrait rompre avec la tradition. La barre horizontale accueillant les capteurs photo, emblématique depuis le Pixel 6, laisserait place à un module ovale positionné à gauche. Coté performances, le smartphone intégrerait le processeur Tensor G4, déjà présent sur le Pixel 9, accompagné de 8 Go de RAM. La batterie gagnerait en capacité (5 100 mAh, la plus grosse à ce jour sur un smartphone Google), et le capteur principal passerait à 48 MP.

Google miserait sur un tarif inchangé de 549 euros, avec des avantages comme trois mois d’abonnement à YouTube Premium, Google One, et six mois à Fitbit Premium. Une stratégie visant à contrebalancer les critiques sur le design.

La date de précommande avancée serait le 19 mars, soit deux mois avant le lancement habituel de la série A. Un calendrier qui pourrait permettre à Google de devancer les concurrents, notamment lors du Mobile World Congress.

Reste que ces bordures épaisses, perçues comme anachroniques, pourraient freiner l’enthousiasme. Alors que les attentes en matière de design minimaliste augmentent, ce choix interroge, même si les améliorations techniques sont indéniables. La marque devra réussir à convaincre les clients que ce compromis n’entache pas l’expérience utilisateur. Quoi qu’il en soit, rappelons que les détails définitifs seront à vérifier lors de l’annonce prévue dans les prochaines semaines.