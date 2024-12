Ces photos du Pixel 9a confirment son surprenant changement de design

Des photos ce qui semble être un Pixel 9a ont été publiées sur X (Twitter). On y voit clairement le nouveau design du smartphone, tranchant radicalement avec les versions précédentes.



Alors comme ça vous n'avez pas craqué pour le Pixel 9 ou le Pixel 9 Pro. Peut-être que votre smartphone actuel vous convient, ou alors vous attendez simplement de mettre la main sur son modèle plus abordable affublé de la lettre “a”.

Depuis le Pixel 3, Google décline ses smartphones dans une version “milieu de gamme” sortant généralement au mois de mai suivant l'arrivée de la série classique. Si l'expression milieu de gamme est entre guillemets, c'est parce qu'à mesure que les générations se succèdent, la frontière entre Pixel Xa et X tout court est de plus en plus fine.

Même l'apparence du mobile est quasi-identique et il faut vraiment se pencher dessus pour voir les différences. Cette habitude va pourtant changer avec le Pixel 9a, dont le design n'aurait rien à voir avec son grand frère. Le constat se basait sur un rendu 3D, mais des photos le confirment.

Le Pixel 9a se dévoile “en vrai” et laisse voir son nouveau design

Comme on peut le voir ci-dessous, Google a décidé d'abandonner la barre en relief constituant l’îlot photo sur la face arrière du mobile. À la place, deux capteurs prennent place dans un écrin bien plus plat en forme de pilule. Le flash est en dehors, sur la droite.

La fiche technique et le prix du Pixel 9a ont déjà été dévoilés par une précédente fuite. Pour, en théorie, 549 €, nous devrions avoir droit à un processeur Tensor G4 soutenu par 8 Go de RAM. Le stockage serait au choix de 128 ou 256 Go. L'écran OLED Actua de 6,3 pouces conserverait la fréquence de rafraîchissement adaptative de 120 Hz du Pixel 9.

Le mobile afficherait des dimensions de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm pour 186 grammes sur la balance. Enfin, on attend une batterie de 5 000 mAh pour une bonne autonomie. L'annonce officielle du Pixel 9a aura lieu début 2025. Certaines rumeurs parlent d'une sortie anticipée par rapport aux précédentes versions, en mars au lieu de mai.