Google Pixel 8a à prix réduit et remises jusqu’à -60% pour le Choice Day AliExpress

Profitez d'une offre incroyable pour la rentrée : le Google Pixel 8a est proposé à un prix imbattable chez AliExpress. Découvrez comment économiser encore plus avec des codes promo exclusifs et des remises jusqu'à -60% sur une large sélection de produits high-tech !

Profiter de l'offre dès maintenant

Pour ce lundi de rentrée scolaire, AliExpress frappe fort avec une offre spectaculaire : le Google Pixel 8a est proposé à seulement 412€, contre 770€ habituellement ! Avec une remise exceptionnelle de 40% et une réduction supplémentaire de 50€ grâce au code FRCD50, c’est l’occasion rêvée de s’équiper d’un smartphone haut de gamme à un prix défiant toute concurrence.

L'IA à votre service avec le Google Pixel 8a

Le Google Pixel 8a, connu pour ses performances et ses fonctionnalités avancées, est un choix parfait pour cette rentrée. Doté de services d'intelligence artificielle de pointe, il offre une expérience utilisateur fluide et personnalisée. Son assistant vocal, intégré de manière native, permet d'effectuer de nombreuses tâches rapidement et facilement. Que ce soit pour gérer son emploi du temps, envoyer des messages ou encore effectuer des recherches, tout est simplifié avec l’IA du Pixel 8a.

En plus de l'assistant vocal, le Google Pixel 8a propose Google Lens, une fonctionnalité qui permet de reconnaître du texte, des objets, ou même des lieux directement depuis la caméra du téléphone. C'est un outil précieux pour les étudiants, les professionnels, ou simplement les curieux qui souhaitent en savoir plus sur ce qui les entoure. La fonction “Now Playing” identifie instantanément les morceaux de musique joués autour de vous, le tout en respectant votre vie privée.

Tout savoir sur le smartphone

Le Choice Day AliExpress : des réductions à ne pas manquer

Cette offre impressionnante sur le Google Pixel 8a n'est qu'une des nombreuses promotions disponibles lors du Choice Day sur AliExpress. Avec des réductions allant jusqu'à -60% sur une vaste gamme de produits high-tech, c’est le moment idéal pour renouveler votre équipement technologique. AliExpress propose des codes promo exclusifs pour cet événement :

FRCD03 pour 3€ de remise dès 29€ d'achat

FRCD08 pour 8€ de remise dès 69€ d'achat

FRCD20 pour 20€ de remise dès 169€ d'achat

FRCD30 pour 30€ de remise dès 239€ d'achat

FRCD50 pour 50€ de remise dès 369€ d'achat

Profiter du Choice Day AliExpress

Avec ces offres attractives, vous pouvez bénéficier de réductions supplémentaires sur une large gamme de smartphones, accessoires, et autres gadgets indispensables pour la rentrée.

Que vous cherchiez à vous équiper du dernier Google Pixel 8a ou que vous souhaitiez simplement profiter des nombreuses réductions du Choice Day, AliExpress offre une opportunité à ne pas manquer. Des smartphones performants aux accessoires high-tech, il y a de quoi satisfaire toutes les envies et tous les budgets. Ne ratez pas ces promotions exceptionnelles pour démarrer la rentrée du bon pied avec les meilleures technologies en poche !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par AliExpress.