Google Pixel 8 : le smartphone revient à un prix imbattable grâce à ce bon plan

Le Pixel 8 est à l'honneur chez Bouygues Telecom. Actuellement, le smartphone de Google bénéficie d'une belle offre sur le site de l'opérateur téléphonique. Il peut en effet vous revenir à moins de 360 euros seulement.

Bouygues Telecom a décidé de brader le très bon Pixel 8 ! Sur son site officiel, l'opérateur téléphonique français propose une offre de remboursement de 80 euros sur le smartphone Google. Grâce à cette ODR, le Google Pixel 8 revient ainsi à 359 euros au lieu de 439 euros. Pour obtenir le prix réduit, il est nécessaire de choisir le téléphone seul et de remplir le formulaire lié à l'offre de remboursement (voir conditions).

Lancé au même moment que le Pixel 8 Pro par Google, le Pixel 8 lié à l'offre Bouygues Telecom possède un écran OLED de 6,2 pouces avec une définition de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. Le smartphone du géant américain est également doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, du processeur Tensor G3, du système d'exploitation Android et d'une batterie de 4585 mAh avec la recharge rapide.

La partie photo/vidéo du téléphone inclut une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 12 MP et une caméra frontale de 10,5 MP. Quant à la connectivité du Pixel, celle-ci est assurée par la présence du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3, du NFC, d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran et du Face ID. Pour plus de détails et d'informations, jetez un oeil à notre article consacré au test du Google Pixel 8.