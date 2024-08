Avant l’arrivée des Pixel 9, le Google Pixel 8 Pro est à partir de 549 € chez Orange

Orange a décidé de brader le Pixel 8 Pro avant l'arrivée des prochains Pixel 9 Series. Le futur prédécesseur du nouveau smartphone Google peut être obtenu à partir de 549 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Comme vous le savez certainement, les Pixel 9 Series sont attendus pour le 13 août 2024, jour de la conférence Made by Google. Moins d'une semaine avant la présentation officielle de son successeur, le Pixel 8 Pro fait l'objet d'une offre attractive chez Orange.

Disponible dans un coloris noir, le smartphone de Google est au prix de revient de 549 euros au lieu de 829 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 130 euros et à un bonus de reprise de 150 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour information, l'offre promotionnelle prenant fin le 21 août 2024 est réservée aux clients titulaires d'un forfait mobile Orange. Pour les non clients, Orange propose le Pixel 8 Pro à 599 euros.

Sorti en même temps que le Pixel 8, le Pixel 8 Pro embarque un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose aussi d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'une batterie d'une capacité de 5050 mAh avec la charge rapide, et du système d'exploitation mobile Android 14.

La partie APN du Google Pixel 8 Pro se compose d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. Pour terminer, la connectivité du téléphone inclut la norme Wi-Fi 7, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS. Plus de renseignements sur notre article dédié au test du Google Pixel 8 Pro.