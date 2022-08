Google Pixel 6a : le smartphone pratique et puissant à prix canon

Le segment des smartphones milieu de gamme Android peut trembler, le Google Pixel 6a est enfin disponible chez nous et devrait convaincre bon nombre d’utilisateurs grâce à ses capacités en photo, ses performances, ses fonctions logicielles et son petit prix.

Le Google Pixel 6a est désormais disponible en France ! Il reprend la recette gagnante de ses aînés, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, à un tarif plus abordable. Ingénieux, puissant et pratique, le smartphone affiche un rapport qualité-prix très intéressant qui en fait l’un des téléphones Android les plus attractifs du moment.

Un appareil photo d’excellente facture

Génération après génération, les Google Pixel ont toujours confirmé qu’ils étaient d’excellents photophones. La principale raison à cette réussite est le traitement logiciel appliqué par Google, sans doute le meilleur du marché. Résultat : le Google Pixel 6a capture de magnifiques photos, de meilleure qualité que bien des smartphones haut de gamme plus coûteux.

Le capteur photo principal est polyvalent et s’adapte aux besoins et à l’environnement de l’utilisateur. Il est accompagné d’un module ultra grand-angle qui permet d’agrandir le champ de vision et ainsi de prendre de la distance avec son sujet. Pour les selfies, la caméra frontale est la même que sur le Pixel 6, sur lequel elle a déjà fait ses preuves.

L’appareil photo du Pixel 6a jouit par ailleurs de nombreuses fonctionnalités logicielles avancées améliorant l’expérience. Le mode Vision de nuit permet de prendre des photos détaillées et sans bruit dans les environnements à faible luminosité. Avec la mise au point assistée, obtenez des photos nettes sans effet de flou, même lors de la capture de sujets en mouvement.

Exclusive aux smartphones Pixel, la Gomme magique de Google Photos est un incroyable outil d’édition pour faire disparaître facilement les éléments indésirables en

arrière-plan sur vos photos. Elle permet aussi d’ajuster la couleur et la luminosité d'un objet pour qu'il se fonde dans le décor. Enfin, l’option Real Tone sublime toutes les couleurs de peau de manière authentique.

Rapide et puissant en toutes circonstances

Le Pixel 6a est équipé d’une puce Tensor, conçue par Google en partenariat avec Samsung. Pensée pour la gamme Pixel exclusivement, elle offre des performances élevées rendant le smartphone fluide et rapide pour n’importe quelle tâche. Le Pixel 6a est un modèle de réactivité, les applications et médias s’ouvrent en un éclair et les jeux tournent dans la pleine mesure de leurs moyens.

Le Google Pixel 6a embarque de plus un noyau de sécurité avancé, la puce Titan M2. Il s’agit d’une couche de sécurité matérielle supplémentaire qui rend le smartphone encore plus résistant face aux attaques, protégeant à la fois l’intégrité du mobile et vos données personnelles.

Le smartphone embarque 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage. La mémoire interne repose sur la technologie UFS 3.1, une norme de mémoire flash de stockage particulièrement rapide et efficace énergétiquement. Elle offre des performances plus stables, évite la chauffe et améliore l’autonomie du terminal.

Le Pixel 6a intègre un lecteur d’empreintes optique sous l’écran plus rapide pour déverrouiller son smartphone et est compatible avec le réseau 5G, pour des débits supérieurs et une latence faible. Sa batterie adaptative privilégie vos applications préférées et limite la consommation de celles que vous utilisez le moins pour préserver l’autonomie de l’appareil. La batterie est compatible avec la recharge rapide pour gagner des heures d’utilisation en seulement quelques minutes.

Format compact et écran OLED

Le Google Pixel 6a est un smartphone compact et léger selon les standards de 2022, qui peut être utilisé facilement avec une main. Il est certifié IP67, si bien qu’il peut résister à l’eau et à la poussière.

Son écran OLED de 6,1 pouces affiche une densité de 2400 x 1080 pixels (Full HD+) sur un ratio allongé de 20:9 propice à l’usage multimédia. La fonctionnalité Always-on display permet l’affichage en continu à l’écran d’informations importantes telles que l’heure, la date, le niveau de batterie restant, ou encore les notifications.



La meilleure expérience Android

Google offre à ses Pixel des fonctionnalités qui leur sont exclusives et qu’on ne retrouve pas sur les autres smartphones Android. Sur les applications de messagerie, c’est le cas de la traduction instantanée ou du mode interprète pour traduire en temps réel vos conversations. Onze langues sont prises en charge, dont le français.

Le Pixel 6a profite de l’interface Material You, une expérience fluide et simplifiée qui donne le pouvoir à l’utilisateur de personnaliser son smartphone selon ses envies. Elle permet aussi bien de créer une esthétique unique à l’UI de son mobile que d’y naviguer en toute facilité.

Google promet au moins cinq ans de mises à jour de sécurité et trois ans de mises à jour de fonctionnalités (nouvelles versions d’Android) à son Pixel 6a, soit l’un des meilleurs suivis logiciel du marché. Expédié sous Android 12, le mobile sera donc mis à niveau vers Android 13, Android 14 et Android 15 minimum. Vous serez également parmi les premiers à bénéficier de ces mises à jour, la gamme Pixel ayant la primeur des nouveautés.

Un prix tout doux

Le Google Pixel 6a est actuellement disponible au prix de 459 euros chez Darty, un tarif attractif pour un smartphone offrant autant de prestations. Le smartphone existe en trois coloris : Galet, Charbon et Sauge. Le commerçant propose en outre le paiement en quatre fois, la livraison gratuite et quatre mois d’abonnement Deezer offerts à l’achat de ce produit.

