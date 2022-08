Darty casse le prix du Samsung Galaxy A13 et le propose à moins de 180€

C'est le moment ou jamais de vous rendre chez Darty pour profiter du Samsung Galaxy A13 64Go à prix cassé ! L'enseigne le propose en effet à moins de 180€ en ce moment. On vous dit tout sur cette offre dans cet article.

Profiter de l'offre chez Darty

Il est rare de pouvoir profiter d'un smartphone Samsung Galaxy à prix mini, mais c'était sans compter sur Darty et ses offres exceptionnelles de l'été ! On a en effet remarqué sur le site de l'enseigne un Samsung Galaxy A13 64Go à prix cassé.

En vous rendant de suite sur le site de l'enseigne, vous pouvez en effet profiter du smartphone avec une réduction rare de -10%. Le Samsung Galaxy A13 est ainsi disponible pour seulement 179€ au lieu de 199€.

Un processeur Exynos et 4Go de RAM pour moins de 180€ !

Pour ce prix mini, Darty vous fait ainsi profiter d'un smartphone aux prestations haut de gamme. Sur la fiche technique du Samsung Galaxy A13, on trouve en effet un processeur Exynos 850 OCto-Core cadencé à 2.0 GHz avec 4Go de RAM et 64Go de stockage SSD. Le smartphone est ainsi très performant et adapté à tous les usages, que ce soit le gaming, comme les usages plus classiques. Il vous offre une expérience fluide et immersive.

Son écran Infinity-U de 6,6″ offre également une résolution Full HD+ pour des images nettes et de qualité. Côté photo, il continue d'impressionner avec 4 capteurs arrière, dont un module principal de 50Mp, et un capteur frontal de 8Mp pour des selfies lumineux.

Difficile finalement de parler du smartphone sans citer sa batterie de 5000mAh, sa charge rapide très efficace et son système d'exploitation Android 12 à la pointe de la technologie. Vous pouvez ainsi utiliser le Samsung Galaxy A13 sans compter et sans craindre aucune coupure ou aucun problème de sécurité.

Précisons finalement que si vous vous procurez le smartphone chez Darty, l'enseigne vous offre 4 mois d'abonnement pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix). Vous pouvez ainsi profiter de votre smartphone dès sa réception.