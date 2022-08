Découvrez la tablette Lenovo M10+ à prix mini chez Darty

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez profiter d'un pack Lenovo avec la tablette M10+ et une station d'accueil à prix mini ! Découvrez l'offre ci-dessous.

Profiter de l'offre chez Darty

C'est le moment ou jamais de vous rendre chez Darty ! Pendant la Grande Braderie, l'enseigne propose une multitude d'offres exceptionnelles, et ce, dans tous les rayons. Et pour vous faire gagner du temps, on a nous-même cherché les offres les plus intéressantes. Aujourd'hui, on vous présente donc l'offre du jour : la tablette Lenovo M10+ avec sa station d'accueil à prix cassé !

Grâce à une remise exceptionnelle proposée par Darty, la tablette Lenovo M10+ est en effet disponible pour seulement 209,99€ au lieu de 249,99€. Une économie de -40€ non négligeable, surtout en cette période de rentrée scolaire.

Aussi, si vous commandez la tablette chez Darty, vous pouvez vous faire rembourser la modique somme de 50€ en vous rendant sur le site de Lenovo après votre achat. In fine, la tablette se retrouve ainsi disponible pour seulement 159,99€ ! Difficile de dire non à une telle offre…

Les avantages de la tablette Lenovo M10+

Avec la tablette Lenovo M10+, vous profitez d'un design haut de gamme qui s'adapte à tous les styles. Elle est très fine et propose un design métallique avec un châssis couleur gris métal.

Equipée d'un écran 10,3″ IPS Full HD, elle propose une résolution de 1920 x 1200 pixels pour une image claire et nette avec des couleurs variées et des contrastes profonds. Votre expérience est ainsi immersive et vous pouvez profiter de vos jeux vidéo, vos séries et vos films préférés dans les meilleures conditions possibles.

On trouve aussi sur sa fiche technique un processeur MediaTek et 4Go de RAM pour des performances au top. La tablette peut ainsi tout faire tourner, ou presque. Et pour les fans de photos, elle est équipée d'un capteur arrière de 5Mpx et d'un capteur frontal de 8Mpx.

Attention, l'offre est déjà n°1 des ventes chez Darty ! Pour en profiter avant qu'il n'y ait plus de stocks, il va donc falloir faire partie des plus rapides et se rendre vite sur le site de l'enseigne !