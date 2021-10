Google Pixel 6 et 6 Pro : une autonomie franchement décevante, la concurrence fait beaucoup mieux

Google vient d’annoncer ses deux nouveaux flagships, les Pixel 6 et 6 Pro. Ceux-ci apportent d’énormes changements par rapport aux smartphones précédents du fabricant américain, mais déçoivent tout de même sur certains points, dont l’autonomie.

Les Pixel 6 et 6 Pro ont beaucoup d’arguments pour convaincre, dont notamment des fonctionnalités intéressantes rendues possibles par l’utilisation de la puce Tensor ou encore des performances photo impressionnantes, mais Google n’a pas fait qu’améliorer tous les aspects des modèles précédents.

En effet, d’après les premiers tests de Tom’s Guide, l’autonomie des Pixel 6 et 6 Pro est en dessous de ce qu’on pouvait attendre des smartphones, qui se classent loin derrière la concurrence. Pourtant, nous pouvions espérer une grosse autonomie grâce à l’optimisation de Google et l’utilisation d’une puce Tensor plus économe énergétiquement, mais il n’en est rien.

Les Pixel 6 et 6 Pro déçoivent au niveau de l’autonomie

Selon les tests de Tom’s Guide, le Pixel 6 et sa batterie de 4614 mAh n’ont réussi à tenir que 8h13 avec un rafraichissement d’écran adaptatif (qui oscille entre 60 Hz et 90 Hz suivant le contenu affiché), loin derrière l’iPhone 13 Pro Max ou encore le OnePlus 9 Pro qui ont respectivement tenu 12h16 et 12h48. Il fait même pire que l'iPhone 13 mini et ses 8 heures et 41 minutes.

De son côté, le Pixel 6 Pro ne fait pas mieux, puisqu’il s’essouffle au bout de seulement 7 heures et 53 minutes. Pourtant, bien que son écran soit un peu plus grand, il offre une plus grosse batterie de 5000 mAh ainsi qu’une dalle LTPO, particulièrement économe en énergie. En effet, la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) lui permet de faire varier dynamiquement son taux de rafraichissement d’écran entre 10 Hz et 120 Hz, et promet une économie d’énergie d’environ 15 %. On s’attendait donc à un meilleur score sur le modèle Pro.

Selon nos propres tests, nous avions effectivement trouvé que les smartphones ne faisaient pas partie des meilleurs, mais qu’ils n’étaient pas non plus autant à la ramasse. Nous avions cependant constaté que l’autonomie du Pixel 6 chutait en jeu, mais que les deux smartphones offraient tout de même un peu plus d’une journée d’autonomie.

Tom’s Guide suspecte que le coupable soit le vieux modem 5G Exynos 5123 conçu par Samsung, que le fabricant coréen utilisait sur ses Galaxy S20 l’année dernière. En effet, il ne serait pas aussi économe en énergie que les modèles plus récents, ce qui entraînerait une forte diminution de l’autonomie en utilisant la 5G. Comme certains de ses concurrents par le passé, Google pourrait peut-être déployer une mise à jour pour corriger les soucis d’autonomie de ses appareils.

