Google Photos veut mettre fin au calvaire de la recherche d’images grâce à cette fonctionnalité bien pensée

Qui n'a jamais passé des heures à chercher la photo de son code WiFi prise maladroitement sous son retour ? Google a bien conscience du problème et tente d'apporter une solution dans une récente mise à jour de son application Photos. Celle-ci propose désormais une fonctionnalité de recherche permettant d'accéder rapidement aux images similaires.

Mettez-vous en situation. Un ami vous rend visite à votre domicile et, naturellement, vous demande le mot de passe de votre réseau WiFi. Vous procrastinez depuis des mois le changement de ce mot de passe pour quelque chose de beaucoup plus facilement mémorisable et, en attendant, avez opté pour la traditionnelle photo du routeur. Seulement voilà : c'était il y a des mois. Pendant de longues minutes, vous scrollez à travers votre galerie, sans parvenir à mettre la main dessus.

Le souci, c'est que la fonction de recherche basique de Google Photos n'aide pas vraiment à vous sortir de la panade. Celle-ci vise bien souvent à côté, ou ne comprend tout simplement pas ce que vous lui dites. La firme de Mountain View en a bien conscience et tente depuis peu de s'améliorer dans ce domaine. Après s'être attaquée aux albums partagés, la voici en train de tester une nouvelle fonctionnalité qui pourrait bien vous faciliter la vie dans les moments de galère.

Google Photos va vous proposer des photos similaires à celle que vous cherchez

C'est en effet ce qu'ont découvert nos confrères d'Android Authority, en fouillant un peu dans la version 7.47.0.810631069 de l'application. Dans celle-ci, une nouvelle option apparaît dans le menu à trois points disponible lorsque l'on clique sur une image : “More like this”, que l'on pourrait traduire par “plus de photos similaires”.

Le nom de cette fonctionnalité est fort évocateur puisqu'en la déclenchant, Google Photos affiche une sélection de clichés ressemblant (plus ou moins) à celui de base. Comme le notent nos confrères, la marge de progression est encore grande, puisque l'application se trompe régulièrement. Nous ne savons pas non plus si cette fonctionnalité repose sur l'IA ou non.

Autrement dit, nous ne sommes pas près de la voir débarquer sur nos smartphones, mais elle souffle un vent d'espoir sur tous ceux qui ne rangeront jamais leurs photos dans des albums bien organisés.

Source : Android Authority