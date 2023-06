Google Photos s’offre une refonte bien méritée de ses paramètres

Il était temps que Google Photos revoie en profondeur son menu des paramètres, et c’est désormais chose faite. Dans une récente mise à jour, la firme de Mountain View a complètement revu le design de cette fenêtre, qui n’affiche désormais plus que 6 catégories dans lesquelles sont rangées toutes les options. Petit tour d’horizon.



Si Google Photos est aujourd’hui l’une des galeries les plus utilisées au monde, c’est entre autres parce que la firme de Mountain View s’attache à la mettre régulièrement à jour. En effet, les utilisateurs profitent bien souvent de nouvelles fonctionnalités de retouche, d’organisation ou encore des options boostées à l’IA pour améliorer leur expérience. En revanche, il y a une chose qui ne change que très rarement au sein de l’application : son design.

Pourtant, certaines sections mériteraient bien un bon coup de ménage pour que l’on y voie plus clair. La pire dans ce domaine étant sans doute les paramètres, dans lesquels il peut être bien difficile de s’y retrouver parmi les nombreuses options organisées plus ou moins aléatoirement. Pire encore, la liste semble interminable et il est bien souvent nécessaire de scroller pour trouver la perle rare. Mais ça, c’était avant.

Google Photos réorganise complètement ses paramètres et ça fait du bien

En effet, Google vient de déployer une mise à jour bien méritée qui vient enfin retirer cette épine dans le pied de l’application. Désormais, tout se trouve à portée de main, plus précisément au sein de 6 catégories distinctes : sauvegarde, notifications, préférences, partage, applications et appareils, confidentialité. Voici ce que l’on y trouve :

Sauvegarde : sauvegarder les photos et les vidéos de cet appareil dans votre compte Google

sauvegarder les photos et les vidéos de cet appareil dans votre compte Google Notifications : activez les notifications pour Google Photos

activez les notifications pour Google Photos Préférences : regroupement des visages similaires, souvenirs, galerie

regroupement des visages similaires, souvenirs, galerie Partage : cacher les vidéos dans les photos en mouvement, suggestions, notifications

cacher les vidéos dans les photos en mouvement, suggestions, notifications Applications et appareils : cet appareil, cadres photos, accès à la carte SD

cet appareil, cadres photos, accès à la carte SD Confidentialité : options de géolocalisation, Google Lens, options de partage, regroupement des visages similaires, cadres photos

Chacune des catégories se dote d’une petite icône pour gagner en lisibilité, tandis que la À propos se trouve tout en bas de la page. Notez que ce nouveau design est disponible dans le 6.39 de l’application, dont le déploiement ne semble pas encore terminé. En effet, nous n’avons pas pu constater nous-mêmes ces nouveautés à la rédaction.