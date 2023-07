ChatGPT arrive bientôt sur Android, voici comment être alerté de sa disponibilité

Les utilisateurs Android ne devraient plus attendre très longtemps avant de pouvoir télécharger l’application officielle de ChatGPT, quelques semaines après leurs voisins chez iOS. En effet, la page du Play Store est désormais en ligne, et il est d’ores et déjà possible de s’inscrire à une alerte pour sa disponibilité globale. On vous explique comment.

Voilà plusieurs mois que les utilisateurs iPhone ont droit à une application officielle ChatGPT. Bien sûr, il est tout à fait possible de se rendre sur la version web du chatbot depuis son smartphone, mais ladite application ajoute quelques fonctionnalités exclusives à iOS, en plus d’offrir un accès direct depuis son écran d’accueil. De quoi attiser la jalousie des utilisateurs Android, qui ont été laissés sans nouvelle depuis de la part d’OpenAI.

Faute désormais réparée. En effet, le Play Store arbore désormais une page dédiée à l’application ChatGPT. Impossible en revanche de la télécharger pour le moment, tandis qu’aucune date de lancement n’est encore annoncée. Des visuels qui accompagnent cette annonce, on peut déduire que la version Android sera sensiblement similaire à sa voisine chez iOS, avec la possibilité de « synchroniser votre historique sur tous les appareils », précise OpenAI.

Comment être alerté du lancement de l’application ChatGPT sur Android

Si OpenAI n’indique aucune date de sortie, il est toutefois possible de tirer parti des fonctionnalités du Play Store pour être informé dès lors que vous pourrez télécharger l’application. Voici la marche à suivre :

Ouvrez le Play Store sur votre smartphone Android ou en cliquant sur le lien en bas de page Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à votre compte Google Rendez-vous sur la page de l’application ChatGPT Appuyez sur le bouton Se préinscrire

C’est tout ! Vous serez dorénavant averti par mail dès lors qu’OpenAI rend disponible son chatbot dans votre région. D’après le compte Twitter de la firme, le déploiement débutera « dans les prochaines semaines ». On s’attend néanmoins à ce que les États-Unis soient les premiers à en profiter, et qu’il faille attendre quelques jours supplémentaires pour voir débarquer l’application en France.