Google Photos ferme son service d’impression de photos par abonnement le 30 juin 2020

Google fermera le service de tirages de photo et albums par abonnement le 30 juin 2020. Google a officialisé sa décision dans un mail reçu par les abonnés.

Clap de fin pour le service d’impression par abonnement de Google Photos. Google permet en effet depuis 2017 de commander des tirages de photos et d’albums. Le service est disponible en Amérique du Nord mais aussi dans de nombreux pays dont la France. Or, la démocratisation du smartphone – avec ce que cela implique dans le changement de notre rapport aux photos et aux vidéos – semble avoir porté un coup très dur à l’impression de photos.

Cela n’a pas empêché Google d’innover jusqu’à récemment. En février Google lançait ainsi un service inédit d’impression de photos par abonnement. L’idée était simple : vous payez 8 dollars par mois, et l’IA de Google sélectionne automatiquement 10 photos parmi vos meilleurs clichés du mois précédent. A l’évidence, si le marché de l’impression photo n’était déjà pas très grand, celui de l’impression de photo automatisée par abonnement l’est encore moins.

Des clients ont ainsi reçu ce matin un email de Google leur annonçant la fin prochaine du service : « nous vous écrivons pour vous avertir que nous allons mettre fin à notre programme d’essai d’impression mensuelle de photos dès le 30 juin 2020« , explique Google. Pour autant la plateforme suggère que le service pourrait réapparaître prochainement sous une autre formule (même si on n’est pas sûr que ce soit effectivement le cas) : « nous devons en effet faire des améliorations basées sur votre retour ».

Et Google de conclure : « même si nous allons mettre fin à notre programme d’essai, nous espérions que les tirages que vous avez reçu entre-temps vous ont apporté un peu de joie ». Que ceux qui impriment leurs photos se rassurent : il reste toujours possible d’imprimer des photos et albums sur demande, que ce soit en passant commande à Google ou – encore mieux – chez d’autres enseignes près de chez vous.

Source : Android Police