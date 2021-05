Google Photos ajoute des filtres pour faciliter la recherche

Google Photos teste actuellement de nouveaux filtres de recherche. Avec cette nouveauté, Google souhaite faciliter la recherche de photos au sein de l'application. Il est notamment possible de rechercher des clichés montrant une personne particulière. Pour profiter de cette nouveauté dès que possible, on vous encourage à mettre l'application Google Photos à jour.

D'après nos confrères d'Android Police, Google teste actuellement un nouveau système permettant de rechercher facilement des images au sein de l'application Android Google Photos. Ce système de filtres, similaire à celui déployé récemment sur l'App Store d'Apple ou sur le Play Store, améliore le fonctionnement de la barre de recherche.

Google affiche désormais une rangée de filtres juste en dessous du champ de recherche. Pour affiner la recherche d'image, il suffit de sélectionner les termes correspondants à ce que vous cherchez. Il est notamment possible de filtrer les selfies, les vidéos ou encore les captures d'écran. Bien exploités, ces filtres accélèrent la recherche d'une image précise.

Google Photos va permettre de trouver facilement la photo d'une personne

Les filtres de recherche permettent aussi de retrouver plus facilement la photo ou la vidéo d'une personne de votre entourage. L'application Google Photos affiche en effet des filtres à l'effigie d'une personne. En cliquant sur le filtre correspondant, la barre de recherche va afficher uniquement les photos où la personne choisie est présente. En choisissant plusieurs filtres, vous pourrez rechercher facilement une photo de groupe où plusieurs individus sont mis en scène.

Selon Android Police, les filtres de recherches font partie d'un test à petite échelle déployé côté serveurs. Néanmoins, Google ne devrait pas tarder à proposer la nouveauté à tous les utilisateurs. Pour profiter des filtres dès leur déploiement, on vous conseille de mettre l'application Google Photos à jour via le Play Store.

Si aucune mise à jour n'est disponible, il est aussi possible d'installer le dernier APK de Google Photos en vous rendant sur APK Mirror. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, on vous conseille de jeter un oeil à notre dossier comment télécharger un APK sur Android. Que pensez-vous de cette nouveauté ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Android Police