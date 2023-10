Google pense enfin avoir trouvé la solution contre les emails indésirables dans Gmail

Google annonce la mise en place de mesures qui vont sévèrement réduire le nombre de messages indésirables dans Gmail.

Le spam est un fléau qui touche tout le monde. On estime ainsi que l’internaute moyen reçoit environ 21 emails non sollicités chaque jour. Des messages le souvent envoyés dans le cadre d’une vaste campagne marketing, mais parfois aussi avec des visées frauduleuses. Le problème est si grave que Google tente également de protéger ses utilisateurs contre les spams par SMS. Dans un monde où il s’échange pas loin de 30 milliards d’emails par jour, la lutte contre le spam est plus que jamais d’actualité.

À en croire la firme de Mountain View, ses efforts incessants et l’utilisation de l’IA lui permettent de bloquer 99,9 % des spams avant qu’ils n’arrivent dans votre boîte. Cela ne suffit pourtant pas pour éradiquer le problème. Google annonce donc sur son blog l’implémentation de « nouvelles protections dans Gmail, pour une boîte de réception plus sûre et moins polluée ».

Google lutte contre le spam en augmentant les contrôles sur les expéditeurs d’emails

Google va imposer « de nouvelles exigences pour les expéditeurs qui envoient plus de 5 000 messages à des adresses Gmail par jour ». Dès février 2024, les individus ou entreprises qui envoient un grand nombre d’emails devront ainsi :

authentifier leur adresse électronique dans le respect des bonnes pratiques établies, ce qui « permettra de combler les failles exploitées par les pirates »

proposer une désinscription facile , car « vous ne devriez pas avoir à faire des pieds et des mains pour ne plus recevoir de messages non désirés, il doit suffire d’un clic

s'assurer qu'ils envoient des courriers électroniques souhaités, Gmail va scruter la réputation de l'expéditeur à travers son taux de spam (spam rate), « une première qui devrait faire diminuer les messages indésirables dans votre boîte de réception ».

D'ici là, pour réduire la quantité de spams dans votre boîte mail :