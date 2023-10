Google Assistant sera bientôt épaulé par l’IA Bard pour devenir encore plus intelligent

Google lancera bientôt une version de son assistant virtuel dotée de la technologie d'intelligence artificielle Bard de l'entreprise, afin d'aider les utilisateurs à effectuer des tâches plus complexes.

Après qu'Amazon ait récemment dévoilé de nouvelles fonctionnalités d'IA générative pour son assistant Alexa, il semble que Google soit prêt à suivre le mouvement. Lors de l'événement Made by Google, au cours duquel il a présenté les nouveaux matériels Pixel 8 et Pixel Watch 2, Google a également annoncé qu'il lançait Assistant with Bard, qui s'appuie sur l'IA générative pour fournir une assistance personnalisée aux utilisateurs.

Cette fonctionnalité intègre l'IA conversationnelle de Bard à l'Assistant Google pour faciliter l'exécution de tâches plus sophistiquées que les simples commandes. En plus des commandes vocales, elle fonctionne avec du texte, de la voix ou des images. Cette évolution intervient sept ans après le lancement de Google Assistant.

Lire également – Gmail : comment écrire vos mails automatiquement grâce à l’IA

Bard va épauler Assistant pour vous donner des réponses plus complexes

Essentiellement une combinaison de Google Assistant et de Bard pour les appareils mobiles, le nouvel assistant sera en mesure de traiter un plus large éventail de questions et de tâches, allant de simples requêtes telles que “quel est le temps qu'il fait”, “régler une alarme” ou “envoyer un SMS à Jenny”, comme auparavant, à des réponses plus intelligentes fournies par l'IA Bard de Google.

Cela inclut notamment la possibilité de plonger dans vos propres applications Google, comme Gmail et Google Drive, pour offrir des réponses personnalisées aux requêtes les plus complexes. Cela signifie que vous pouvez poser à Google Assistant des questions telles que « quels sont les emails importants que j'ai manqués cette semaine ? ».

Selon Google, l'assistant épaulé de Bard peut aussi vous aider à planifier des voyages, à créer des listes de courses et à envoyer des messages. Vous pouvez interagir avec lui par le biais de textes, de la voix ou d'images, de manière plus conversationnelle et avec plus d'informations contextuelles qu'avec l'Assistant Google standard.

« Supposons que vous décidiez de partir en randonnée avec votre chien, mais que vous arriviez à un embranchement », a expliqué Hsiao lors de la démonstration du produit. « Prenez une photo de la balise du sentier et demandez : Quel chemin recommandez-vous pour un groupe et mon petit chien ? Et comme ça, vous savez que le sentier du Nord est le meilleur ». Google Assistant with Bard est ensuite utilisé pour créer une légende à publier avec une photo sur les réseaux sociaux. « Cette superposition conversationnelle est une toute nouvelle façon d'interagir avec votre téléphone et permet à Assistant with Bard de vous accompagner où que vous soyez », résume Hsiao.

Google Assistant avec Bard arrive bientôt sur votre smartphone

Du point de vue de l'interface utilisateur, la « surcouche conversationnelle » de l'assistant Bard flotte au-dessus de votre écran. Il ne s'agit plus d'une feuille, car la préservation du contexte d'arrière-plan est une étape importante dans la démarche de Google pour améliorer son Assistant. Il y a un grand nombre d'éléments Material You ici, et Google considère qu'il s'agit d'une « toute nouvelle façon d'interagir avec votre téléphone ».

Google précise que vous pouvez également “choisir vos paramètres de confidentialité individuels“, ce qui est une bonne nouvelle sachant que l’arrivée de l’IA dans notre quotidien est devenue un sujet sensible pour certains utilisateurs. Vous pourrez donc personnaliser ce à quoi peut accéder l'IA, et ce que vous voulez cacher.

Malheureusement, Assistant avec Bard n'est pas disponible tout de suite. Google le proposera « bientôt » aux premiers testeurs avant qu'il n'arrive sur Android et iOS « dans les mois à venir ». Il faudra donc se montrer encore patients avant de pouvoir transformer nos téléphones en véritables assistants conversationnels.