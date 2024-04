Google One : l’abonnement à 10€/mois sera bientôt moins intéressant, mais vous ne verrez pas la différence

Google est en train d’annoncer aux abonnés de sa formule One que le VPN gratuit inclus dans la formule la plus chère va bientôt disparaître. La raison est on ne peut plus simple : ce dernier n’est pas assez utilisé. Une mauvaise nouvelle pour les quelques concernés, donc.

À ce jour, Google One propose 3 formules d’abonnement à ses utilisateurs : une à 1,99 €/mois qui offre 100 Go de stockage, une à 2,99 €/mois qui offre 200 Go de stockage et une dernière à 9,99 €/mois, donnant quant à elle accès à 2 To de stockage. Pour justifier un tel écart de prix, Google a naturellement ajouté quelques bonus à sa formule la plus onéreuse, d’autant que les autres débloquent également des options supplémentaires dans les autres applications de la firme.

Ainsi, depuis 2020, la formule à 9,99 €/mois permet à ses abonnés de profiter d’un VPN gratuit. Une excellente idée en apparence, seulement voilà : tout le monde semble s’en moquer. Ce n’est pourtant pas faute de la part de Google d’essayer de raviver l’intérêt des utilisateurs, en déployant l’outil sur plusieurs plateformes et en l’améliorant via diverses mises à jour. Mais visiblement, cela n’a pas suffi.

Le VPN de Google One va disparaître parce que personne ne l’utilise

Dans un mail envoyé aux abonnés, Google annonce en effet la fin du VPN gratuit dans son offre d’abonnement. La firme ne précise pas la date exacte de la mise à mort du service. Après tout, celle-ci concerne apparemment très peu de personnes. Interrogé par nos confrères de 9to5Google, le constructeur précise que « les gens ne l’utilisent tout simplement pas ». Un bel échec, étant donné que Google One compte actuellement 100 millions d’utilisateurs.

Sur le même sujet — Google One : comment partager l’espace de stockage avec les membres de la famille

Aussi, Google préfère désormais réorienter ses abonnés vers les autres avantages inclus dans son offre d’abonnement. Traduction : fini de perdre de l’énergie sur une fonctionnalité dont personne ne veut. À l’inverse, il semblerait que sa fonctionnalité de retouche par IA, disponible dans Google Photos aux abonnés One mais uniquement sur Pixel à l’heure actuelle, pourrait bientôt être déployée sur plus de smartphones Android.

Source : 9to5Google