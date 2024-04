Google Photos : l’outil d’édition des images par IA des Pixel 8 sera bientôt disponible gratuitement sur tous les smartphones Android

De nouvelles lignes de codes cachées dans Google Photos semblent indiquer que Magic Editor sera bientôt bientôt gratuitement sur tous les smartphones Android. L’outil IA qui permet de modifier en profondeur les images est pour l’heure uniquement disponible sur le Pixel 8. Toutefois, si Google prévoit de le rendre gratuit, la firme va tout de même imposer une limite.

Avec son Pixel 8, Google a inauguré un nouvel outil d’édition dans sa galerie Photos : Magic Editor. Il faut voir ce dernier pour une sorte d’évolution de Magic Eraser, la gomme magique. À l’aide de l’IA, la fonctionnalité permet en effet d’effectuer un certain nombre d’actions autrefois impossibles, comme modifier le ciel d’une photo, déplacer ou modifier la taille d’un élément, voire carrément supprimer un objet ou une personne.

Sauf que, comme souvent avec Google, cette nouvelle fonctionnalité est pour l’heure exclusive aux Pixel 8, derniers arrivés dans la gamme de smartphones du constructeur. Mais cela pourrait bientôt changer. En effet, en fouillant un peu le code source de Google Photos, on peut apercevoir de nouvelles lignes de code qui laissent clairement entendre que la firme de Mountain View prévoit d’étendre la disponibilité du Magic Editor.

Sur le même sujet — Google Photos ne vous laisse pas modifier tout et n’importe quoi avec sa gomme magique, et c’est tant mieux

Le Magic Editor arrive sur tous les smartphones Android, mais il y a un hic

En effet, les lignes montrent que Google va introduire la fonctionnalité sur d’autres smartphone Android. Mieux encore, il semblerait que le Magic Editor sera disponible gratuitement. Pour rappel, les utilisateurs de Pixel 8 doivent actuellement souscrire à un abonnement payant Google One pour en profiter. Il s’agit donc d’une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs sous Android, qui n’auront pas à payer pour éditer leurs images.

Du moins, jusqu’à un certain point. En effet, il y a tout de même un petit hic à cette jolie proposition de Google. Magic Editor sera certes disponible gratuitement, mais les utilisateurs seront limités par un nombre maximal de sauvegardes. Tous les mois, ces derniers disposeront d’un quota de modification à Magic Editor. En tentant de les dépasser, Google Photos les invitera à souscrire à un abonnement Google One pour débloquer plus de sauvegardes. On ne sait pas encore quand Google prévoit de déployer sa fonctionnalité.

Source : Android Authority