Google One : comment partager l’espace de stockage avec les membres de la famille

Vous avez un abonnement Google One ? Et si on vous disait que vous pouvez le partager gratuitement avec cinq membres de votre famille ? On vous explique comment partager votre stockage dans le cloud et les autres services Google One dans ce tutoriel rapide.

Google One remplace depuis quelque temps les offres d'abonnement payantes à Google Drive. Le service propose d'acheter un quota de stockage en ligne dès 100 Go (1,99 € par mois) et jusqu'à 30 To (dans ce cas l'abonnement vous coûtera 149,99 € par mois) avec quatre offres intermédiaires pour coller au plus près de vos besoins.

Or, si plusieurs personnes utilisent les services de Google chez vous, notamment Google Photos et Google Drive, Google propose une option qui devrait vous intéresser : il est en effet possible de partager les avantages de votre compte avec jusqu'à 5 membres de votre famille. Notez que ces derniers n'ont pas accès à vos fichiers stockés sur Google Drive ou vos photos. Sauf, si, bien sûr, vous les partagez volontairement.

Comment partager Google One avec la famille

Pour partager votre abonnement Google Drive avec vos proches c'est très simple :

Allez sur https://families.google.com/ et connectez-vous, si nécessaire, avec votre compte Google

Cliquez sur le bouton Continuer

Cliquez sur Créer un groupe familial

Invitez les membres de votre famille. Notez que vous pouvez ignorer dans un premier temps cette étape et ajouter des personnes par la suite.

Si tout s'est bien passé, vous devez maintenant voir l'écran ci-dessus. Pourtant, si vos proches répondent à l'invitation, ils n'auront pas encore accès aux avantages de votre compte Google One. Pour ce faire :

Allez à cette adresse : https://one.google.com/settings

Cliquez sur Gérer les paramètres liés à la famille

Activez l'option Partager Google One avec la famille

Voilà, désormais, les proches que vous avez invité pourront bénéficier des avantages de votre compte Google One. Concrètement, si et lorsque ces derniers dépassent leur quota gratuit de 15 Go, ils consommeront l'espace de stockage supplémentaire pour lequel vous payez un abonnement. Vous pouvez consulter la quantité de stockage utilisée par chacun des membres de votre famille dans la rubrique “Stockage” de votre compte Google One.