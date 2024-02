Google officialise la fusion entre Quick Share et Nearby Share sur Windows

Après Android, Google vient d'officialiser le déploiement de sa nouvelle solution de partage de fichiers Quick Share sur Windows. Pour rappel, cette entité est issue de la fusion entre Nearby Share et Quick Share, les précédentes solutions de partage de fichiers de Google et Samsung.

Comme vous le savez peut-être, Google et Samsung ont annoncé en janvier 2024 vouloir unir leurs forces pour proposer une seule et même solution de partage de fichiers de proximité. L'idée étant de simplifier le processus pour les millions d'utilisateurs sur Android et ChromeOS… Et de surtout de lancer une véritable alternative à Airdrop sur l'écosystème Android.

Jusqu'alors, Samsung et Google proposaient leur propre solution de partage de fichiers de proximité, à savoir Quick Share et Nearby Share. Mais comme dit plus haut, ce n'est maintenant plus le cas puisque les deux constructeurs ont choisi de fusionner leurs deux logiciels pour créer un système commun, capable de fonctionner avec les produits des deux firmes.

Cette nouvelle entité, qui a repris le nom de Quick Share (plus porteur probablement que Nearby Share), vient d'arriver sur Android ce 1er février 2024. Et comme le rapportent nos confrères de 9To5Google, Google a commencé le déploiement de Quick Share sur Windows.

Quick Share commence à arriver sur Windows

Le précédent logo à double hélice a laissé sa place au nouveau avec les deux flèches disposées dans une icône en forme de cercle. Une bannière a d'ailleurs fait son apparition en bas de l'écran : “Nearby Share est maintenant Quick Share par Google”. En cliquant dessus, les utilisateurs pourront obtenir davantage d'informations sur la nouvelle solution de partage de fichiers de proximité.

D'après les premiers tests réalisés par des internautes sur X, Quick Share serait visiblement plus rapide dans son exécution qu'AirDrop. Ainsi, pour partager un fichier de 1 Go, AirDrop prendrait 33 secondes contre 17 secondes pour la solution de Google et Samsung.

Notez que malgré ce changement de nom, les fonctionnalités semblent inchangées pour l'instant. Les utilisateurs peuvent toujours partager des fichiers entre leur PC sous Windows et des appareils Android à proximité via le Wi-Fi et une connexion Bluetooth. La localisation par défaut pour les fichiers reçus n'a pas bougé, à savoir le dossier Téléchargement dans l'Explorateur de fichiers.

Pour rappel, Samsung a précédemment déclaré qu'une fusion des fonctionnalités du Quick Share original avec cette nouvelle entité n'était pas prévue avant le 3e trimestre 2024.