Samsung rend Quick Share compatible avec les PC des autres marques, mais il y a un hic

Samsung s’est enfin décidé à rendre Quick Share, son alternative à AirDrop et surtout, Nearby Share, disponible sur tous les PC.

Samsung offre depuis bientôt deux ans la possibilité de transférer des fichiers d’un smartphone Android conçu par Samsung à un ordinateur tournant sous Windows 11 ou 10. Les utilisateurs d’iPhone connaissent déjà bien le principe, puisqu’il est identique à AirDrop, un outil dont ils bénéficient depuis déjà dix ans. Si pratique qu’il soit, Quick Share souffrait d’un grave problème qui l’empêchait de remporter un véritable succès : l’application n’était jusqu’à maintenant compatible qu’entre des smartphones (ou tablettes) et ordinateurs Samsung. Mais il y a un hic…

Samsung propose désormais la version 1.4.40 de Quick Share sur le Microsoft Store, et mentionne explicitement que l’application « prend désormais en charge les PC Windows d’autres sociétés ». C’est une bonne nouvelle pour ceux qui voulaient tester Quick Share, mais il faut toujours lire les petites lettres. En effet, sur la page de description, on remarque que Samsung recommande d’utiliser Quick Share avec un PC possédant une carte WiFi et une puce Bluetooth de marque Intel, avec les versions de pilote 22.50.07 et 22.50.02 respectivement. Sans cela, Quick Share ne fonctionnera tout simplement pas.

En réalité, ce n’est pas gênant du tout pour les utilisateurs. Google propose Nearby Share et Microsoft avance une solution encore plus complète, avec Phone Link, qui présente une faille de sécurité, dans certaines circonstances. On le voit, les outils permettant d’échanger facilement des fichiers entre Windows et Android ne manquent pas. En limitant la compatibilité de son Quick Share, Samsung s’est un peu tiré une balle dans le pied.

Pour les dirigeants de Samsung, l’avenir de la compagnie se joue ailleurs. Ils s’apprêtent à dévoiler la nouvelle génération de smartphones pliables les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Sur un marché des téléphones portables en fort ralentissement, la réussite de cette gamme élitiste est primordiale pour les résultats financiers le plus gros vendeur de smartphones au monde.