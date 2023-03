Google Bard : on peut tester dès maintenant le rival de Chat GPT

Google ouvre progressivement l'accès à Bard, son IA conversationnelle pensée et développée pour concurrencer Chat GPT. Après une période de test réservée à des personnes triées sur le volet, les utilisateurs américains et britanniques peuvent désormais s'inscrire pour essayer Bard.

La guerre de l'IA continue. Alors que Microsoft vient tout juste de présenter ce mardi 21 mars 2023 Bing Image Creator, un outil qui va révolutionner la création d'image sur le web, c'est au tour de Google de prendre la parole.

Comme vous le savez peut-être, la firme de Mountain View travaille depuis plusieurs mois sur une réponse directe à Chat GPT, l'IA conversationnelle d'OpenAI. Ce rival, qui répond au nom de Bard, a été présenté par Google en février 2023. Selon la compagnie américaine, Bard a été pensé comme un compagnon pour son moteur de recherche.

Alors que les premiers essais de Bard ont été réalisés auprès de testeurs de confiance, Google vient de confirmer sur son blog le lancement d'une version Preview de son IA, accessible au plus grand nombre. En effet, les utilisateurs américains et britanniques peuvent dès à présent s'inscrire pour essayer Bard.

Google lance une première version Preview de Bard

“Vous pouvez utiliser Bard pour stimuler votre productivité, accélérer vos idées et alimenter votre curiosité. Vous pouvez demander à Bard de vous donner des conseils pour atteindre votre objectif de lire plus de livres cette année, d'expliquer la physique quantique en termes simples ou de stimuler votre créativité en traçant les grandes lignes d'un article de blog“, présente Google

Comme son concurrent, Bard repose sur un grand modèle de langage (LLM), plus particulièrement sur une version légère et optimisée du LaMDA (Google Model's Langage for Dialogue Applications). Bard exploite une gigantesque quantité de données pour prédire la meilleure réponse possible à la requête de l'utilisateur.

Des résultats encore perfectibles d'après Google

Comme l'explique Google, lorsque Bard reçoit une invite, “il génère une réponse en sélectionnant, un mot à la fois, les mots susceptibles de venir ensuite”. Par essence, Bard est une IA centrée sur la prédiction. En d'autres termes, son objectif tient plus à trouver une réponse théorique probable plutôt que de fournir des informations exactes.

Google souligne d'ailleurs ce point dans son papier de blog. “Comme ils (ndrl : les LLM) apprennent à partir d'un large éventail d'informations qui reflètent les préjugés et les stéréotypes du monde réel, ceux-ci apparaissent parfois dans leurs résultats. Ils peuvent également fournir des informations inexactes, trompeuses ou fausses tout en les présentant avec assurance”.

Mais bien entendu, Bard améliorera ses performances et la pertinence de ses réponses via l'apprentissage automatique. D'où la nécessité pour Google d'ouvrir l'accès de son IA à un plus grand panel d'utilisateurs. L'entreprise compte proposer Bard dans plus de pays et dans d'autres langues dans les semaines et mois à venir.