Google Meet : cette fonction utile est enfin disponible pour tout le monde, 2 ans après sa sortie

Il aura fallu du temps, mais cette fois ça y est : tous les utilisateurs de Google Meet peuvent profiter d'une fonctionnalité mise en place en 2022. Pas besoin d'avoir un compte payant ni même professionnel.



Si vous utilisez les applications Google, vous savez que la firme a le chic pour semer la confusion. Entre les applications aux noms différents, mais qui font la même chose, et celles qui sont abandonnées en cours de route, il y a de quoi se perdre. Surtout en matière de messagerie.

La situation s'est assainie au fil du temps et aujourd'hui, les services proposés sont assez clairs. Pour la visioconférence par exemple, il faut passer par Google Meet. Non, pas Google Meet avec l'icône verte, Google Meet avec l'icône rouge, jaune, verte et bleue, vous suivez ?

C'est bien cette version, la plus récente, qui reçoit les nouveautés. L'une d'elles est arrivée en 2022, mais ce n'est qu'en cette fin d'année 2024 qu'elle devient accessible à tous. Jusqu'à présent, seuls les comptes Google Workspace y avaient droit. Il s'agit du recadrage automatique, qui rend les appels vidéos plus homogènes.

Tous les utilisateurs de Google Meet peuvent désormais utiliser cette fonction pratique

L'idée est de vous placer au centre de l'image quel que soit l'angle avec lequel la caméra vous filme. Le recadrage n'a lieu qu'une seule fois, avant le début de la visioconférence ou de l'appel. Si vous utilisez un arrière-plan virtuel, le recadrage se fait en continu sans faire bouger le fond, ce qui évite de distraire les participants.

Lire aussi – Google ajoute la fonction parfaite à Meet pour ne rien rater lors de vos visioconférences

Le recadrage automatique est activé par défaut pour tout le monde. Pour le désactiver, cliquez sur les 3 points verticaux en bas à droite sur la page d'une réunion Meet puis sur Appliquer des effets visuels. La fonction se trouve dans l'onglet Apparence.

Une première vague de déploiement de l'option a commencé le 19 novembre et s'étale sur 15 jours. La deuxième vague aura la même amplitude, avec un démarrage au 2 décembre. Ne vous étonnez donc pas si elle met du temps à apparaître chez vous.