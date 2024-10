Vous ne pouvez pas signaler un accident sur Android Auto ? Voici le responsable

Vous utilisez Google Maps via Android Auto et vous vous demandez pourquoi vous ne parvenez pas à signaler un accident ? Ne cherchez plus, nous savons pourquoi.

S'inspirant de Waze, Google Maps propose depuis un moment déjà de signaler des accidents de la route pour prévenir les autres usagers. Il aura fallu le temps, mais cette fonctionnalité est enfin disponible sur Android Auto. Le déploiement a débuté progressivement en juillet et s'est récemment accéléré. Sauf qu'il semble que de nombreux utilisateurs ne parviennent pas à accéder à cette option.

Un mystère résolu par 9To5Google, qui a compris pourquoi certains ne parviennent pas à signaler d'accidents sur la version Android Auto de Google Maps. La raison est toute simple : l'écran embarqué de leur véhicule est trop petit pour afficher l'icône de signalement sur l'interface de l'application.

Un trop petit écran dans la hauteur

Pour signaler un accident, il faut appuyer sur l'icône en forme de panneau danger en haut à gauche, sous l'icône des paramètres, de volume et de boussole, mais au-dessus des signes + et – du zoom. Comme vous pouvez le voir sur les captures ci-dessous, l'icône n'apparait pas lorsque l'écran est trop petit et est bien à sa place dans le cas contraire. Même si l'écran du véhicule est très large, il est possible que l'icône ne soit pas affichée, car c'est d'espace dans la verticalité dont elle a besoin.

En attendant une éventuelle mise à jour qui apporterait des changements d'interface, permettant l'affichage de l'icône de signalement d'accident sur tous les écrans, 9To5Google explique qu'il est possible de le faire apparaître en jouant avec la résolution de l'écran. Cette option n'est pas des plus confortables puisque tous les éléments vont être plus petits à l'écran et qu'il n'est pas possible de réaliser la manipulation nativement depuis les paramètres d'Android Auto. Une option est d'utiliser un adaptateur AAWireless pour ce faire.

Avec CarPlay, l'icône de signalement est affichée en toutes circonstances, car on trouve moins de boutons sur la colonne de gauche. Comme quoi, Google sait déjà comment remédier à ce problème.

