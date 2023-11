Google Agenda ne fonctionnera plus si vous avez ces versions d’Android

Google veut aller de l'avant et met à jour son application Agenda pour forcer le passage à une version plus récente d'Android. Si la vôtre est trop ancienne, l'appli ne fonctionnera tout simplement plus.

Parmi les nombreuses applications proposées dans l'écosystème Google, l'Agenda est probablement l'une des plus pratiques. On a tous besoin d'un calendrier à portée de main pour noter ses rendez-vous, les anniversaires, ou ne serait-ce que les jours fériés. Comme Google Agenda est connecté aux autres applis de la firme, cela rend son utilisation très intuitive. Ajouter une tâche depuis Google Tasks, un événement mentionné dans un message sur Gmail… Les possibilités sont nombreuses.

Si vous faites partie de celles et ceux qui s'en servent régulièrement, la nouvelle qui suit pourrait ne pas vous plaire. Google va revoir à la hausse la version Android à posséder pour utiliser l'application. Actuellement, il faut avoir un appareil qui tourne au moins sous Android 5.0 Lollipop. Mais bientôt, ces derniers verront apparaître le message suivant quand ils ouvriront Google Agenda : “Votre version d'Android n'est plus supportée. Merci de mettre à jour votre système d'exploitation pour continuer à utiliser Google Agenda”. Et d'autres sont concernés.

Il faudra au moins cette version d'Android pour utiliser Google Agenda

Le changement à venir a été repéré dans la version 2023.46.0-581792699 de l'application. Elle indique Android 8.0 Oreo comme prérequis indispensable à l'installation, à la place d'Android 5.0. Cela signifie que dès qu'elle sera déployée à tous les utilisateurs, le message cité plus haut s'affichera sur les appareils tournant sous Android 7.1 Nougat et inférieur. La décision de Google n'est pas une surprise en soi : l'entreprise a déjà fait la même chose avec son navigateur Chrome sur Android.

Là aussi, c'est Android 8.0 qui devient la version la plus ancienne supportée. On peut supposer que le même traitement sera appliquée à l'ensemble des applications Google au fil des mois, ce qui fait sens en matière de sécurité. Ce sera peut-être l'occasion pour de nombreuses personnes de s'offrir un nouveau smartphone plus récent.

